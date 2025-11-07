Vestibular Cederj 2026.1 tem inscrições prorrogadas até domingo (09)

Os aprovados serão alunos matriculados em uma das sete instituições de ensino superior do Consórcio Cederj - Foto: Reprodução/Freepik

As inscrições para o Vestibular Cederj 2026.1 foram prorrogadas até o próximo domingo (09). As inscrições podem ser feitas através do site da Fundação. São 16 cursos na modalidade semipresencial, ofertados pelas instituições públicas de ensino sediadas no estado do Rio. O vestibular é organizado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. A taxa de inscrição é no valor de R$ 89,90.

São 7.355 vagas para os cursos de Administração, Administração Pública, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Sistemas de Computação, Gestão de Turismo e Segurança Pública.

Os aprovados serão alunos matriculados em uma das sete instituições de ensino superior do Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

Novidades desta edição

As principais novidades deste concurso são o curso de Tecnologia em Segurança Pública, ofertado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), que amplia a oferta para os profissionais do programa Segurança Presente, além dos policiais militares e civis, guardas municipais, agentes penitenciários, bombeiros militares e membros das Forças Armadas.

A outra é graduação de Biblioteconomia, oferecido conjuntamente pela UFF e pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em dez polos regionais. Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) implementa novas vagas de Ciências Contábeis, nos polos da Rocinha e Petrópolis, e Química, em Petrópolis.

Ingressantes têm direito a chip de telefonia móvel e material didático

Para facilitar os estudos, os aprovados vão ter acesso à internet gratuita através de chips de telefonia móvel, que oferece tecnologia 3G/4G ou superior, cobertura nacional, ligações locais e interurbanas ilimitadas, 30 SMS diários e um aplicativo personalizado compatível com iOS e Android. O objetivo é apoiar o aprendizado e reduzir a evasão, garantindo uma conexão de qualidade.

Os estudantes do Consórcio Cederj contam com material didático gratuito específico para educação a distância (em versão impressa e digital), infraestrutura de apoio pedagógico em 43 polos, ambiente virtual de aprendizagem moderno e sistema de tutorias presenciais e online. Atualmente, o consórcio mantém mais de 40 mil alunos matriculados em 18 cursos de graduação semipresencial.