Plataformas Urbanas Digitais oferecem cursos gratuitos em Niterói

No mês de novembro, as Plataformas Urbanas Digitais (PUDs) da Engenhoca e do Viradouro estão com 800 vagas abertas em diversos cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e inovação. Os equipamentos da Prefeitura de Niterói, geridos pela Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (SMICT), são ambientes de divulgação científica, popularização da ciência e acesso às novas tecnologias e inovação.

Há vagas para Reparo e Manutenção de Celular, Excel, Power BI, Edição de Vídeo para as Redes Sociais, Voo Livre: Prática de Pilotagem de Drones, Fotografia Mobile com IA, Criação de Portfólio Fotográfico, Edição de fotos com Lightroom, ChatGPT na Prática, Cidadania Digital Sênior, e mais, todos focados em fornecer habilidades úteis e aplicáveis no dia a dia e no ambiente profissional.

As inscrições podem ser feitas no site (https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br/) ou presencialmente nas unidades. Todos os cursos são gratuitos e oferecem certificação.

Os alunos e usuários têm acesso a espaços multiusos com notebooks, Wi-Fi, galerias digitais interativas, ambientes de imersão com óculos de Realidade Virtual (Meta Quest 3) e área gamer com videogames de última geração. Outro destaque é o estúdio Pudcast e o ambiente dedicado à Cultura Maker, equipado com impressoras 3D, cortadoras a laser e bordadeiras eletrônicas, que estimulam o empreendedorismo e a resolução criativa de problemas do dia a dia.

“Os cursos disponíveis em nossas plataformas se destacam pela excelência e atendem a todas as idades e níveis, desde iniciantes até os mais experientes, sendo totalmente gratuitos e abertas a quem deseja se aprofundar no desenvolvimento tecnológico e científico”, destaca Juliana Benício, Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói.

Para consultar a programação completa e realizar inscrições, acesse o site www.plataforma digital.niterói.br.

Serviço

PUD Engenhoca

Praça José Vicente Sobrinho s/n, esquina com a Rua Dom Antônio de Almeida Moraes Junior - Engenhoca, Niterói–RJ. Informações: Tel./WhatsApp (21) 96983-0351.

PUD Viradouro

Endereço: Rua Nossa Sra das Graças 474, Viradouro, Santa Rosa - Niterói–RJ (Em frente ao Campo do Viradouro) Informações: Tel./WhatsApp (21) 97876-5385.