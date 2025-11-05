São Gonçalo segue inscrições para comerciantes interessados em atuar no Parque RJ

Os interessados devem se inscrever até o dia 12 de novembro de forma presencial - Foto: Divulgação - Julio Diniz

Os interessados devem se inscrever até o dia 12 de novembro de forma presencial - Foto: Divulgação - Julio Diniz

Ainda estão abertas as inscrições para o chamamento público de comerciantes interessados em atuar com foodtrucks e foodbikes no Parque RJ São Gonçalo, no Boa Vista. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 17 vagas, sendo nove para foodtrucks; quatro para foodbikes e quatro vagas para outros veículos comerciais categoria A.

Os interessados devem se inscrever até o dia 12 de novembro, de forma presencial, das 10h às 12h, e das 14h às 16h, na Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, localizada no Partage Shopping (Avenida Presidente Kennedy, 425, loja 226 – 2° Piso). As normas de autorização e funcionamento para o exercício de atividades econômicas em veículos em logradouros públicos fazem parte do Programa São Gonçalo Sobre Rodas.

Leia também:

Mulher suspeita de tentativa de latrocínio é presa em Niterói

Mercadinho Solidário: ONG faz apelo para ajudar famílias em São Gonçalo

Entre os itens que serão analisados, estão tempo de exercício da atividade, experiência e qualificação profissional, com prioridade ao candidato com mais cursos, certificações ou diplomas relacionados ao comércio e gestão de negócios, Plano de Negócios e adequação do negócio ao local. A divulgação do resultado preliminar será no dia 21 de novembro e o resultado final, após os recursos, será divulgado no dia 1º de dezembro.

Os candidatos selecionados para atuar no Parque RJ deverão realizar o pagamento anual da taxa de ocupação de solo, conforme o Decreto nº 307/2024. O autorizado pagará anualmente ao município a importância de 24 UFISG, no caso da modalidade tipo FoodTruck e Outros Veículos Comerciais categoria A, e 10 UFISG, no caso de FoodBike.

Para acessar a documentação completa exigida para a inscrição, os critérios de seleção e obrigações basta clicar no link do Diário Oficial a seguir: https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2025_10_20.pdf.