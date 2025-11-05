Saúde de São Gonçalo alerta para importância do teste do pezinho

O exame faz parte da triagem neonatal e é oferecido, gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em sete unidades em São Gonçalo - Foto: Divulgação - Julio Diniz

O exame faz parte da triagem neonatal e é oferecido, gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em sete unidades em São Gonçalo - Foto: Divulgação - Julio Diniz

Realizado de forma simples, com apenas algumas gotinhas de sangue retiradas do calcanhar do bebê, o teste do pezinho é um dos exames mais importantes para garantir um desenvolvimento saudável. Ele deve ser feito entre o 3º e o 5º dia de vida, período considerado ideal para identificar precocemente doenças genéticas, metabólicas e hormonais que, se diagnosticadas tardiamente, podem causar sequelas graves ou até levar à morte.

O exame faz parte da triagem neonatal e é oferecido, gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em sete unidades em São Gonçalo. A partir da amostra de sangue coletada, é possível detectar 54 enfermidades como hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, fibrose cística, anemia falciforme e outras condições que exigem acompanhamento e tratamento contínuo.

Leia também:

Mercadinho Solidário: ONG faz apelo para ajudar famílias em São Gonçalo

Ministro demite policial que matou estudante em abordagem em rodovia do Rio

“Realizar o teste no período correto é fundamental, pois muitos dos distúrbios identificados não apresentam sintomas nos dois primeiros dias após o nascimento ou após o quinto dia. O diagnóstico no tempo certo permite iniciar o tratamento imediato, evitando complicações e garantindo melhor qualidade de vida à criança. Caso o exame seja tardio, pode prejudicar no diagnóstico de algumas doenças. Antes e após o tempo ideal, algumas doenças não são rastreadas”, explicou a coordenadora do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Criança e Adolescente, Rayssa Nascimento.

As doenças podem ocorrer em qualquer criança, mesmo que ela pareça estar saudável. Com o resultado do exame, o tratamento pode ser iniciado de imediato, minimizando os danos à saúde da criança. Por isso, é de extrema importância a realização do teste entre o terceiro e quinto dia de nascimento. “Além da importância clínica, o teste do pezinho representa um ato de amor e cuidado dos pais com o recém-nascido. Garantir que ele seja feito no tempo certo é uma forma de proteger o futuro do bebê e assegurar um crescimento saudável e sem limitações”, explicou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

Para realizar o exame, os responsáveis devem apresentar certidão de nascimento do bebê, comprovante de residência, documento do responsável, cartão de vacina e cartão do SUS da criança. Os resultados do teste do pezinho são de responsabilidade da Apae, que disponibiliza o site clickexame.com/srtn para os resultados dos nascidos a partir de 01.08.2023.

Locais de exames:

Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto

De segunda a quinta, das 8h às 12h

Livre demanda com senha por vez de chegada

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

Segundas, quartas e quintas, das 8h às 12h

Com agendamento prévio na unidade

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Quarta-feira, das 14h às 16h

Com agendamento prévio na unidade

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

Quarta, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Segunda e quarta, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

De segunda a quarta, das 8h às 18h

Quinta e sábado, das 8h às 10h

Livre demanda por vez de chegada

Clínica Municipal Gonçalense Dr. Zerbini, Arsenal

Terça e sábado, das 8h às 11h

Livre demanda por vez de chegada