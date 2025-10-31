Uerj 2026: inscrições abertas para seleção via nota do Enem

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) recebe a partir desta sexta-feira, 31 de outubro, as inscrições para o processo seletivo para o preenchimento de 375 vagas por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A seleção é válida para ingresso no 1º semestre letivo de 2026.

Os interessados devem se inscrever na página do Vestibular Uerj até 13 de novembro. A taxa de inscrição, no valor de R$ 55, pode ser paga até o dia 14 do mesmo mês na rede bancária e em casas lotéricas.

Podem participar do processo candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022, 2023, 2024 ou 2025, e que tenham obtido nota mínima de 200 pontos em cada uma das provas objetivas e 300 pontos na redação, além de terem concluído ou que estejam cursando o último ano do Ensino Médio.

As vagas são oriundas de cursos de graduação que não completaram o número de inscritos no Vestibular Uerj 2026, modalidade convencional de ingresso na Universidade.

Os cursos estão distribuídos entre diferentes campi da Universidade:

Rio de Janeiro – Engenharia Cartográfica, Física, Letras: Português/Alemão, Letras: Português/Grego, Letras: Português/Italiano e Letras: Português/Latim

Cabo Frio – Ciências Ambientais, Geografia

Zona Oeste – Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica e Tecnologia em Construção Naval

São Gonçalo – Geografia, Letras: Português/Inglês, Letras: Português/Literaturas, Matemática e Pedagogia

Resende – Engenharia de Produção

Duque de Caxias – Geografia, Matemática e Pedagogia

Os candidatos deverão enviar cópia do seu Boletim de notas do Enem, via sistema de concursos do Departamento de Seleção Acadêmica da Uerj (DSEA), no período de 19 a 26 de janeiro de 2026.

O Boletim, a ser obtido no portal do Inep (https://enem.inep.gov.br/participante), deve conter o nome e CPF do candidato, número de inscrição e logo do Enem, bem como as notas de todas as provas, para que a nota final do candidato possa ser calculada. O DSEA analisará os boletins enviados e divulgará o resultado preliminar em 29 de janeiro de 2026. A classificação ficará disponível no dia 10 de fevereiro.

O edital completo, com todas as informações, calendário e lista de documentos exigidos, está disponível em: https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=16160

Reserva de vagas

Em cumprimento à Lei Estadual nº 8121/2018, que dispõe sobre o sistema de cotas, fica reservado, para os candidatos comprovadamente carentes, o percentual de 45% das vagas oferecidas na Uerj, distribuído pelos seguintes grupos de cotas: 20% para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas; 20% para estudantes oriundos de ensino médio da rede pública de ensino; 5% para pessoas com deficiência, nos termos da legislação em vigor, e filhos de policiais civis, de policiais militares, de policiais penais e de bombeiros militares, mortos ou incapacitados em razão do serviço, sendo aceitos os pertencentes aos quadros de servidores do Estado do Rio de Janeiro.

E, de acordo com a Lei Estadual nº 9668/2022, fica reservada uma vaga em cada curso oferecido para candidatos refugiados domiciliados no estado do Rio de Janeiro. A reserva não será aplicada nos cursos em que houver apenas uma vaga para ampla concorrência.

Os concorrentes às vagas reservadas pelo sistema de cotas devem declarar a condição de vulnerabilidade socioeconômica, optar por um único grupo de cotas no ato da inscrição e enviar a documentação comprobatória de forma online, pelo sistema do candidato.

SERVIÇO:

Processo seletivo para vagas via nota do Enem

Inscrição no processo seletivo: 31/10 a 13/11/2025

Pagamento da taxa de inscrição: 31/10 a 14/11/2025

Envio do Boletim de notas do Enem: 19/01 a 26/01/2026

Divulgação do resultado preliminar da análise do Boletim de notas do Enem: 29/01/2026

Divulgação da classificação: 10/02/2026

Mais informações: https://www.vestibular.uerj.br/