Insatisfeito no Real Madrid, Vini Jr pode parar no PSG, afirma jornal espanhol

Jornal espanhol afirma que Vinicius Júnior pode deixar o Real Madrid já na próxima janela de transferência - Foto: Reprodução/Youtube

A situação de Vinicius Júnior com o Real Madrid segue sendo delicada. Segundo o jornal catalão Sport, o jogador estaria avaliando uma possível saída do time espanhol já na próxima janela de transferência e a preferência do brasileiro seria o Paris-Sant Germain.

A especulação surge após a vitória dos merengues em cima do Barcelona por 2 a 1, no último fim de semana. Na partida, Vini demonstrou bastante descontentamento ao ser substituído pelo técnico Xabi Alonso, sendo filmado pelas câmeras deixando o campo irritado e soltando vários xingamentos.

Posteriormente, o jogador de 25 anos, em nota, pediu desculpas ao clube pela atitude e afirmou que seu desejo sempre foi ajudar a equipe.

Segundo o 'Sport', desde a chegada de Kylian Mbappé, o brasileiro teria perdido parte do protagonismo que o consolidou como ídolo do Real Madrid nas últimas temporadas. Ainda sob contrato com os merengues até 2027, Vini também estaria incomodado com algumas decisões do técnico Xabi Alonso.

Até o momento, não existem indícios que o Paris-Saint Germain tenha feito um contato oficial pelo atleta, por mais que o nome agrade internamente ao clube francês. Vinicius chegou a recusar uma oferta milionária do mundo árabe no meio do ano, reafirmando seu compromisso com o Real Madrid, decisão que agora poderá estar sendo revista.