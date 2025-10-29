Obramax: inauguração de loja em São Gonçalo já tem data; confira!

A Obramax, maior atacarejo de materiais de construção do Brasil, inaugura no dia 5 de novembro, em São Gonçalo (RJ), sua nova unidade BR Niterói-Manilha. A cerimônia de abertura oficial será realizada a partir das 8h, com a presença de executivos da empresa, autoridades locais, representantes do setor da construção civil e convidados. O atendimento ao público começa às 9h.

Antes da inauguração, a empresa promove, no dia 3 de novembro (segunda-feira), a “Semana da Obra – Pré-Abertura São Gonçalo”, um evento voltado exclusivamente para profissionais da construção civil da região. A ação faz parte da Academia de Profissionais da Obramax, programa de capacitação que já formou mais de 72 mil pessoas em todo o país, oferecendo cursos gratuitos de qualificação técnica e prática.

Durante o evento, os participantes poderão vivenciar experiências imersivas com demonstrações de aplicação de piso vinílico, montagem de estruturas em drywall e instalações elétricas completas. O formato combina arenas técnicas, treinamentos práticos e workshops voltados ao dia a dia do canteiro de obras. A expectativa é reunir cerca de 700 participantes.

Além da capacitação, os profissionais terão a oportunidade de conhecer a nova loja antes da abertura oficial, participar de sorteios, retirar brindes e aproveitar vouchers de desconto.

Com investimento de R$ 140 milhões e a geração de cerca de 200 empregos diretos, a loja BR Niterói-Manilha conta com 16 mil m² de área construída em um terreno de 31 mil m². O espaço segue o modelo de atacarejo da marca, oferecendo mais de 16 mil itens à pronta entrega, estacionamento amplo e atendimento especializado tanto para profissionais da construção quanto para consumidores finais.

A nova unidade é a sexta da Obramax no estado do Rio de Janeiro, somando-se às lojas de Jacarepaguá, Benfica, Guadalupe, Duque de Caxias e Mesquita, e a 11ª operação da rede no país, que também atua em São Paulo e Espírito Santo.

Serviço:

Semana da Obra – Pré-Abertura São Gonçalo

Data: 3 de novembro de 2025 (segunda-feira)

Horário: 9h às 19h

Local: Obramax BR Niterói-Manilha

Rua Visconde de Itaúna, 545, Gradim – São Gonçalo (RJ)

Inscrições: https://linktr.ee/OBRAMAXNITEROIMANILHA

Inauguração da nova loja Obramax BR Niterói-Manilha

Data: 5 de novembro de 2025 (quarta-feira)

Solenidade: a partir das 8h

Abertura ao público: a partir das 9h

Local: Obramax BR Niterói-Manilha

Rua Visconde de Itaúna, 545, Gradim – São Gonçalo (RJ)