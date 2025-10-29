Concurso TJ RJ: Inscrições abrem nesta quarta-feira (29)

Estarão abertas hoje, a partir das 16h, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), as inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ RJ). As provas serão realizadas no dia 1º de fevereiro de 2026, na parte da manhã para técnicos (8h às 12h) e, à tarde, para analistas (14h30 às 19h30).

As inscrições podem ser feitas até 27 de novembro de 2025. Os valores da taxa são: R$ 100,00 para os candidatos a técnico e R$ 140,00 para analistas.

É possível fazer a inscrição para ambos os cargos, já que as provas serão realizadas em períodos opostos, uma mudança viabilizada pela retificação dos editais. Aqueles que desejarem solicitar pedido de isenção têm um prazo reduzido, de 29 a 31 de outubro.

Lotação e aplicação das provas

O candidato deve escolher o local onde deseja ser alocado (lotação) no momento da inscrição. A escolha deve ser feita entre um dos 11 Núcleos Regionais da Corregedoria (NURs), localizados nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Duque de Caxias, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes, Teresópolis, Angra dos Reis, Nova Friburgo, Itaperuna e Cabo Frio. O candidato aprovado será lotado em uma das comarcas ou regionais que compõem o NUR escolhido.

As provas serão aplicadas nas cidades-sede destes 11 Núcleos Regionais, além de, pela primeira vez, em cidades de outros estados (São Paulo, Belo Horizonte e Juiz de Fora).

Apesar do concurso ser para formação de cadastro de reserva, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro possui um alto número de cargos vagos (861, segundo dados do próprio TJ-RJ).

O professor Vandré Amorim, coordenador das carreiras de Tribunais do Gran Concursos, estima que um número considerável de aprovados deverá ser convocado, priorizando os cargos da área de Direito. A remuneração inicial para técnico é de R$ 5.685,54, e para analista, R$ 9.363,84. Entretanto, com adicionais, como o auxílio-alimentação, o valor para analista pode ultrapassar a marca dos R$ 11 mil.

Requisitos e oportunidades

O certame apresenta oportunidades para os níveis de escolaridade médio e superior, nas carreiras de Tribunais, jurídica, contábil, saúde e Tecnologia da Informação (TI). Para Analista Judiciário (sem especialidade), um dos cargos com maior expectativa de nomeação, são aceitas graduações em Administração, Direito ou Economia.

Segundo o coordenador, a chave para a aprovação é a resolução de questões da banca. "A FGV é extremamente previsível: cerca de 80% da prova é formada com questões anteriores. Por isso, a orientação é concentrar 80% da preparação na resolução de questões", orienta Amorim.

Com um prazo de estudos enxuto até fevereiro, ele recomenda que o candidato não tente esgotar a teoria.

"Utilize material resumido e vá direto para as questões. São os exercícios que vão mostrar o que a banca realmente cobra".

Demais etapas: discursiva e títulos

Com uma hora a mais de prova, os candidatos ao cargo de Analista também deverão realizar a avaliação discursiva, que vale 20 pontos. O candidato deve pontuar no mínimo 8 para ser classificado. Segundo Amorim, a nota na prova discursiva terá grande impacto no resultado final, alterando significativamente a posição dos canditados.

Já para a Prova de Títulos, que ocorre após a correção da redação, é possível acrescentar até 6 pontos. No entanto, o coordenador avalia que a pontuação de títulos não costuma ser o fator principal de aprovação, já que a maioria dos candidatos pontua pouco, entre meio a um ponto.

Período de inscrição: das 16h de 29/10/2025 às 16h de 27/11/2025

Taxas: R$ 100,00 (técnico) e R$ 140,00 (analista)

Período de solicitação de isenção: 29 a 31/10/2025

Aplicação das provas: 1º de fevereiro de 2026, em 11 cidades do RJ, além de São Paulo (SP), Juiz de Fora (MG) e Belo Horizonte (MG).

Técnico (nível médio): Prova objetiva, no período da manhã (8h às 12h)

Analista (nível superior): Provas objetiva e discursiva, no período da tarde (14h30 às 19h30)

Remuneração: Inicial de R$ 5.685,54 + benefícios (técnico); inicial de R$ 9.363,84 + benefícios (analista)