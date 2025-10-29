IML do Rio terá atendimento exclusivo para os mortos da megaoperação do RJ

As famílias dos mortos serão atendidas no prédio do Detran, ao lado do IML - Foto: Reprodução - TV Globo

As famílias dos mortos serão atendidas no prédio do Detran, ao lado do IML - Foto: Reprodução - TV Globo

O Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio Peixoto, localizado na região central do Rio, será reservado apenas para a realização da necropsia dos corpos das pessoas que morreram na megaoperação da capital fluminense. Neste primeiro momento, a entrada será limitada apenas aos agentes da Polícia Civil e promotores do Ministério Público (MPRJ).

Durante a manhã desta quarta-feira (29), diversos carros chegaram ao IML trazendo os corpos.

Os corpos que irão para o IML do Centro são dos homens que estão sendo levados por moradores para a Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, na manhã desta quarta-feira (29).

As famílias dos mortos serão atendidas no prédio do Detran, ao lado do IML. Cerca de 50 pessoas esperavam receber atendimentos ainda na metade desta manhã.

Os outros corpos que não possuem relação com a megaoperação dos complexos da Penha e do Alemão serão encaminhados para o Instituto Médico Legal de Niterói.

