Construtora Tenda abre 10 vagas para Agente de Vendas no Rio de Janeiro

Com processo seletivo até 3 de novembro, empresa oferece pacote completo de benefícios e comissionamento por vendas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de outubro de 2025 - 08:49
A Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular, está com 10 vagas abertas para o cargo de Agente de Vendas no Rio de Janeiro (RJ). As oportunidades fazem parte da expansão das operações comerciais da companhia e buscam reforçar o time responsável pelo atendimento aos clientes e comercialização dos empreendimentos na região.

Os interessados podem se candidatar até o dia 3 de novembro de 2025, enviando currículo para o e-mail trabalheconosco@tenda.com.

O pacote de benefícios oferecido inclui day off de aniversário, vale-refeição e/ou alimentação, vale-transporte, comissionamento por vendas, plano de saúde Unimed Nacional, plano odontológico, seguro de vida, auxílio-creche até os 2 anos do bebê (para as mães), adicional de 1 mês de licença-maternidade não remunerada (opcional), licença-paternidade estendida, clube de parcerias e Wellhub (Gympass).

As oportunidades reforçam o compromisso da Tenda com a geração de empregos formais, o fortalecimento da área comercial e do bem-estar dos colaboradores. A empresa também valoriza a diversidade, a inclusão e o respeito em seu ambiente de trabalho, buscando profissionais engajados em construir sonhos junto com seus clientes.

