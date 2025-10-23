Com a mão imobilizada, Arthur Cabral volta a treinar no Botafogo
Centroavante sofreu uma fratura na mão direta e foi desfalque contra o Ceará
O atacante Arthur Cabral treinou nesta quinta-feira (23), no Botafogo, com a mão esquerda imobilizada. O jogador teve uma fratura no local e desfalcou o clube no jogo diante do Ceará por conta do problema.
Em atividade no CT Lonier, Arthur iniciou a transição para o campo. Ele ainda está com limitação de contato nesses primeiros dias, mas atuou de forma normal no trabalho físico. Ele se machucou no clássico contra o Flamengo, há uma semana.
Leia também:
▶ Jogo pela inclusão reúne seleção brasileira de nanismo e estudantes em Niterói
▶ Câmara de São Gonçalo homenageia profissionais de Administração em ano do Jubileu de Diamante
No jogo, ele pediu atendimento ainda no primeiro tempo e atuou no segundo tempo com o membro enfaixado. O atacante será reavaliado semanalmente com exames de imagem para acompanhamento da evolução da consolidação óssea.
Ainda não há confirmação se Arthur Cabral estará à disposição contra o Santos, domingo, em jogo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último domingo (19), Chris Ramos foi seu substituto e fez um dos gols que garantiram a vitória por 2x0.