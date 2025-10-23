Desaparecimento de professor aposentado na Urca completa 11 dias

Completou, nesta quinta-feira (23), 11 dias desde o desaparecimento do professor aposentado Antônio Petraglia, de 70 anos, que saiu para caminhar na Urca e não voltou mais para casa. Desde então, a família vive uma maratona em busca de respostas.

Assim que perceberam o sumiço, os parentes acionaram a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, que iniciaram buscas na região. As equipes chegaram a usar drones, cães farejadores e helicóptero para vasculhar o Morro da Urca, onde o professor costumava fazer trilhas. Mas, as buscas no local foram encerradas no dia 15 de outubro, quando as autoridades concluíram que ele já não estava mais ali. Desde então, os esforços se concentram em relatos e imagens do professor no Centro do Rio.

Segundo informações confirmadas pela família, Petraglia foi visto em diversos pontos da cidade após o desaparecimento. No dia 14 de outubro, ele ainda estava na Praia da Urca. Já no dia 15, foi visto circulando pela Lapa, na Rua Joaquim Silva, nos Arcos da Lapa e em bares da região.

Nos dias seguintes, passou pela Travessa do Mosqueira, Escadaria Selarón, Cinelândia, Avenida Franklin Roosevelt e Rua da Glória, onde entrou em uma farmácia Riofarma.

Em 18 de outubro, testemunhas afirmam ter visto o professor na Feira da Glória, perto da Praça Paris, por volta do almoço. No dia seguinte, ele almoçou na Rua Visconde da Gávea, e foi novamente visto na Central do Brasil, onde também teria sido visto ao longo do dia 20.

A família criou o site www.vamosacharantonio.com.br para reunir informações, divulgar os locais onde ele passou e receber mensagens de quem possa ter o visto.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Antônio Petraglia pode entrar em contato com a família pelo site ou procurar diretamente a Polícia Civil.