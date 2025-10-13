Inscrições abertas: Processo seletivo para técnico de apoio especializado em São Gonçalo

O cargo temporário inclui uma jornada de trabalho de 40h semanais e salário de R$3.172,95 mais auxílio transporte - Foto: Divulgação

O cargo temporário inclui uma jornada de trabalho de 40h semanais e salário de R$3.172,95 mais auxílio transporte - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Fazenda, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de técnicos de apoio especializado, visando atender à necessidade temporária de ampliação da força de trabalho da Divisão de Recadastramento Imobiliário, vinculada ao Departamento de Cadastro Imobiliário.

Serão disponibilizadas 46 vagas, além do cadastro de reserva. Os interessados devem consultar o edital que está disponível para consulta através do Diário Oficial: https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2025_10_09.pdf

As inscrições abrem na próxima segunda-feira (13), a partir das 10h, e serão encerradas no dia 28 de outubro. Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site https://inscricoes.pmsg.rj.gov.br/fazenda/login.

O cargo temporário inclui uma jornada de trabalho de 40h semanais e salário de R$3.172,95 mais auxílio transporte. O processo seletivo simplificado constará de avaliação curricular de títulos e experiência profissional, realizado em etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, e não haverá pagamento de taxa de inscrição. As atribuições dos cargos estão descritas no Edital.

Os requisitos para o cargo são: Ensino médio completo – com curso técnico em Edificações, Construção Civil ou equivalente, expedido por instituição reconhecida pelo MEC – ou Graduação completa em Arquitetura ou Engenharia Civil, com diploma reconhecido pelo MEC. Em todos os casos exige-se registro no respectivo conselho de classe (CFT / CREA / CAU).

Estão entre as condições para a inscrição: Possuir a formação e requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido; ser brasileiro nato ou naturalizado; estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; estar em dia com as obrigações eleitorais; ter no mínimo 18 (dezoito) anos no ato da inscrição; se aposentado, o candidato deverá ser amparado pelas exceções previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal de 1988; não ter prestado serviços para a Secretaria de Fazenda, antes de decorridos seis meses do encerramento do contrato por prazo determinado anterior, de acordo com a vedação imposta pelo inciso II do art. 6º da Lei Municipal nº 447/2012; atender ao disposto no item 2.2 do Edital; não ser funcionário público federal, estadual ou municipal, observando a previsão legal para acumulação de cargos públicos.

Cronograma:

Divulgação do Edital: 09/10/2025

Inscrições: 13/10/25 a 28/10/2025

Resultado Preliminar: 11/11/2025

Recursos: 12/11/25 a 14/11/2025

Resultado dos Recursos: 24/11/2025

Resultado Final de Classificação: 24/11/2025

Contratação: 01/12/2025