UFF recebe pontos de coleta de óleo usado para destinação e produção de sabão ecossustentável

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a parceria com a universidade e oferecer à comunidade acadêmica e do entorno uma alternativa sustentável - Foto: Divulgação/UFF

A Universidade Federal Fluminense (UFF) recebeu a equipe da EcoFábrica Omìayê, um projeto de saneamento ecológico circular e educação ambiental, do Instituto Singular - Ideias Inovadoras, para a instalação de pontos fixos de coleta de óleo usado em diversos campi. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a parceria com a universidade e oferecer à comunidade acadêmica e do entorno uma alternativa sustentável para o descarte desse resíduo, transformando-o em uma solução sustentável, o Sabão Biorremediador Omì.

Por meio da promoção de ações de cuidado com a água e com o território, o Projeto Omìayê transforma óleo usado em Ecosabões Biorremediadores. Ao unir tecnologia social e mobilização comunitária, fortalece práticas sustentáveis e gera impacto positivo nas comunidades. Para Mirka Geromilich, presidente do Instituto Singular, a ação representa um passo importante para integrar a universidade às práticas de sustentabilidade e ampliar a consciência ambiental coletiva:

“Realizar uma ação como esta dentro da UFF tem um peso simbólico e prático fundamental: a universidade é um espaço de formação crítica e cidadã, onde o conhecimento se transforma em compromisso social. Educação ambiental autêntica não se restringe a informar, mas promove mudança cultural diante dos desafios que enfrentamos. Nosso papel é ser o catalisador que transforma saberes em ações coletivas e concretas. Queremos mostrar que ser parte da solução é simples, seja na entrega do óleo usado ou em outras práticas sustentáveis. Quando unimos a produção acadêmica à prática social, damos início a um processo transformador capaz de inspirar comunidades inteiras e apontar caminhos para um futuro sustentável”, afirmou.

Inicialmente, foram instalados três pontos de coleta nos campi Valonguinho, Gragoatá e Praia Vermelha. Agora, a comunidade acadêmica pode participar armazenando o óleo usado em garrafas PET e entregando nos locais de coleta. O material é recolhido semanalmente, contribuindo diretamente para a preservação ambiental: cada litro de óleo descartado incorretamente pode contaminar até 25 mil litros de água.

Com a instalação dos pontos, a EcoFábrica Omìayê contribui para a preservação dos ecossistemas de Niterói e, ao mesmo tempo, fortalece o trabalho realizado junto à comunidade da Mangueira, no Rio de Janeiro, uma vez que participam ativamente no processo de biorremediação do sabão. Todo o sabão produzido é distribuído gratuitamente nessa comunidade, contribuindo para a limpeza das redes de esgoto da região. A iniciativa reforça a parceria entre o Instituto Singular Ideias Inovadoras (ISII) e a UFF, aproximando ainda mais ciência, inovação e responsabilidade socioambiental.

Sobre o Instituto Singular Ideias Inovadoras (ISII)

O Instituto Singular Ideias Inovadoras é uma organização de impacto social que, desde 2009, atua na interface entre ciência, justiça social e sustentabilidade. Desenvolve programas voltados à educação ambiental, à economia circular e à inclusão produtiva, sempre buscando soluções inovadoras para desafios socioambientais.

Saibda mais: www.institutosingular.org.br

Sobre o Projeto Omìayê

O Projeto Omìayê é uma iniciativa de saneamento ecológico circular e educação ambiental que transforma óleo usado em Ecosabões biorremediadores. Além de promover ações de cuidado com a água e com o território, une tecnologia social e mobilização comunitária para fortalecer práticas sustentáveis e gerar impacto positivo nas comunidades.