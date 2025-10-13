Festival Via Palavra promete agitar São Gonçalo com diversas atrações na próxima semana

A Faculdade de Formação de Professores (FFP/Uerj), em São Gonçalo, será palco do Festival Literário Via Palavra, entre os dias 22 e 25 de outubro de 2025, com uma programação gratuita voltada à celebração da Palavra em suas múltiplas expressões.

O evento reúne cinco eixos — Mesas de Debates, Shows, Exposição, Feira de Livros e Exibição Audiovisual — com diversas atrações que misturam aprendizado e puro entretenimento voltado para o público em geral.

As mesas de debates abordarão temas como literatura e educação, oralidade e território com participação ampla de convidados de todas as manifestações artísticas e culturais, tendo sempre a Palavra como ponto de partida.

Os shows apostam na fusão entre poesia, música e performance, com apresentações de grupos locais e experimentações cênicas que colocam a palavra em movimento, desde o rock até o rap, com participação especial do evento Batalha do Tank, incluído no festival, para a alegria de quem curte a cultura hip-hop. A Exposição ocupará os espaços da FFP com instalações visuais e painéis interativos com o público.

Na Feira de Livros, autores, editoras independentes, coletivos literários e sebos especializados oferecerão publicações diversas, com destaque para autores da região leste fluminense.

Como novidade desta edição, o festival distribuirá vouchers (cupons) para a compra de livros, promovendo o acesso e a democratização da leitura.

A exibição audiovisual apresentará curtas e documentários que exploram a produção local de filmes que abordam cultura e história gonçalenses e da região.

A proposta dos organizadores do Festival Via Palavra, que está em sua segunda edição, fortalece o vínculo entre universidade, comunidade e cultura, celebrando a potência literária, artística e cultural de São Gonçalo. O evento é uma iniciativa do Centro de Referências de Programas Sociais – Superar - realizado com recursos do Ministério da Cultura (Minc).

Confira a programação neste link: https://www.instagram.com/viapalavra/.