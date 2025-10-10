Novo aplicativo do MEC traz simulados e correção automática de redações do Enem

Todos os estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão ter uma nova ferramenta de preparo, o aplicativo MEC Enem - o Simuladão do Enem, lançado pelo Ministério da Educação (MEC), nesta sexta-feira (10).

Dentre as funções disponíveis no aplicativo estão questões de prova, assistente virtual, material de reforço (apostilas e vídeos), correção automatizada de redação, envio de mensagens diretas aos usuários, além da presença de um cronômetro nas seções de questionário e redação, simulando a experiência completa do exame.

Leia Também

➢ Rio-Niterói perdem disputa e Paraguai será a sede dos próximos Jogos do Pan

➢ Instituição de Ensino Superior promove mais uma edição da maior feira virtual de empregos e estágios do Brasil

O aplicativo está disponível por meio de navegador pelo site app.mecenem.mec.gov.br e pela loja de aplicativos da Apple, a Apple Store. O download da ferramenta é gratuito e qualquer pessoa que tenha uma conta no govbr e queira testar as funcionalidades pode acessar.