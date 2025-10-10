Rio-Niterói perdem disputa e Paraguai será a sede dos próximos Jogos do Pan

Deu zebra. Rio de Janeiro e Niterói fizeram uma candidatura conjunta para serem sede dos próximos Jogos Pan e Parapan-Americanos de 2031, mas perderam para o Paraguai. A eleição foi realizada nesta sexta-feira (10), e Assunção, capital paraguaia, ganhou a disputa por 28 votos a 24.

Essa será a primeira vez que o Paraguai irá receber um Pan. O Brasil já recebeu os jogos em São Paulo em 1963 e no Rio de Janeiro, em 2007. Assunção receberá a 21ª edição do Pan, que começou em 1951, em Buenos Aires, na Argentina.

"Espero que sejam grandes Jogos para os atletas que vão estar lá em Assunção", disse Rebeca Andrade, que estava junto da delegação brasileira. Os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e Rodrigo Neves, acompanharam pessoalmente o evento em que foi escolhida a sede dos Jogos Pan e Parapan-Americanos.

A capital paraguaia tentou ser sede do Pan 2027, mas perdeu para Lima, no Peru. Com isso, passou a fazer campanha para conseguir sediar a competição na próxima edição. Em agosto desse ano, Assunção sediou o Pan Júnior, voltado para atletas de até 22 anos. O país lançou o projeto antes de Rio-Niterói, então teve mais tempo para realizar a campanha e angariar votos. Os principais pontos da campanha foram a construção de um estádio de atletismo e de uma arena com capacidade para 10 mil pessoas no parque olímpico da cidade.