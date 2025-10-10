Instituição de Ensino Superior promove mais uma edição da maior feira virtual de empregos e estágios do Brasil

Um dos maiores eventos de empregabilidade do Brasil está de volta! A 9ª Edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio, que acontecerá de 21 a 23 de outubro, tem expectativa de disponibilizar 1 milhão de oportunidades de trabalho, entre estágios e vagas efetivas, proporcionando gratuitamente o acesso ao mercado de trabalho para estudantes e profissionais em busca de novas chances.

Durante 72 horas de programação ininterrupta, a feira promete uma experiência completa de empregabilidade, que une aprendizado, networking e oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho tudo em um formato online, inclusivo e acessível. Os interessados poderão se inscrever por meio do link: go.estacio.br/feiravirtual

Além de contribuir para que milhares de pessoas potencializem suas carreiras e conquistem uma vaga no mercado de trabalho, a programação oferecerá 9 palestras, ações de orientação de carreira, oficinas, workshops, espaços de empreendedores, e oportunidades de contato com profissionais de RH das empresas participantes, além de uma área dedicada a pessoas com deficiência (PCDs) e neurodivergentes.

Entre as organizações participantes estão: Instituto Yduqs, L'Oreal, Santander, Ecovias, Adobe, Avanade, Academia do Universitário, CIEE, Power Up Games, entre outras, que oferecerão vagas desde a modalidade de estágio e trainee até cargos de liderança.

Todo o ambiente virtual, que dispõe de recursos de acessibilidade, permitirá que os participantes acessem a feira de celulares, notebooks ou desktops, a qualquer hora e de qualquer lugar. A feira será organizada por setores, contando com Lobby; Pavilhão de Empresas, com 15 estandes virtuais de diversas organizações; Painéis de Vagas, com diversas oportunidades presenciais, remotas e híbridas, Auditório, onde serão realizados eventos e palestras; o Soft Game, que vai trabalhar o engajamento dos participantes.

Novas gerações transformam o mercado de trabalho

O mercado de trabalho está em constante evolução e deve passar por mudanças significativas com a chegada das novas gerações. De acordo com o

relatório

global da Deloitte, seis em cada dez integrantes da Geração Z acreditam ter poder de motivar mudanças dentro das organizações. No entanto, apenas 6% têm como objetivo alcançar cargos de liderança sênior. A Geração Z se destaca pela busca de empresas que ofereçam aprendizado e desenvolvimento profissional. São jovens participativos, que querem ser ouvidos e desejam contribuir em projetos de impacto social.

Serviço: