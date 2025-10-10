Centauro anuncia vagas de empreso para vendedor e assistente de loja em SG e Niterói
A empresa oferece uma série de benefícios
As cidades de São Gonçalo e Niterói estão com oportunidades de emprego na rede de artigos esportivos Centauro. As vagas são para os cargos de vendedor (a) e assistente de loja, com remuneração de até R$ 1.600, bonificações, comissionamento e um vasto número de benefícios.
As oportunidades de trabalho se concentram nos seguintes estabelecimentos:
Shopping São Gonçalo: 5 vagas para vendedores e 6 para assistentes;
Boulevard São Gonçalo: 5 vagas para vendedores e 6 para assistentes;
Plaza Shopping Niterói: 6 vagas para vendedores e 3 para assistentes.
Leia também:
Começou! Saiba como acompanhar a votação para sede do Pan 2031
Fake News: Governo federal e Anvisa negam contaminação de café com metanol
Remuneração e benefícios da Centauro
O cargo de assistente de loja oferece um salário de R$1.600,00, e também bonificação mensal. Os vendedores contratados receberão comissionamento sobre as vendas, o que pode aumentar a remuneração no final do mês.
Os benefícios oferecidos são: assistência médica e odontológica, participação nos lucros e resultados, vale-transporte, convênio com o SESC, descontos em farmácias e produtos da loja, ampliação de licença maternidade e paternidade, seguro de vida, vale-alimentação e/ou refeição, plano de carreira, programa Wellhub e Convênio com a Petlove para cuidados com pets.
Inscrições
Os candidatos às vagas devem mandar o currículo para: bruna.dias@centauro.com.br
A Centauro ressalta que busca por profissionais com espírito de equipe, que sejam proativos, que gostem de esporte e saibam atender o público. O processo seletivo será realizado pela equipe de recrutamento da empresa.