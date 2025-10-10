Começou! Saiba como acompanhar a votação para sede do Pan 2031

Caso a candidatura Rio-Niterói vença, a cidade sorriso deve sediar um terço das competições - Foto: Layla Mussi

Começou, na manhã desta sexta-feira (10), a definição da sede para os Jogos Pan-Americanos de 2031, em assembleia realizada em Santiago, no Chile. A candidatura Rio-Niterói disputa com a cidade de Assunção, capital do Paraguai.

Programação e como funciona a votação

O prefeito do Rio, Eduardo Paes; o vice, Eduardo Cavaliere; o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; e a vice, Isabel Swan, estão em Santiago, no Chile, para participar da cerimônia que vai definir a cidade-sede dos Jogos Pan-americanos de 2031.

A Assembleia Geral Extraordinária teve início com uma apresentação da Comissão de Avaliação, que visitou ambas as cidades na semana passada. Em seguida, as duas candidaturas farão suas apresentações em 40 minutos. Rio-Niterói será a primeira a se apresentar.

Após as apresentações de ambas as cidades e suas delegações, será realizada a votação oficial com a participação dos 41 Comitês Olímpicos Nacionais das Américas.

Ao todo são 53 votos em disputa, sendo que os 12 países que já organizaram os Jogos (Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Chile, Cuba, Estados Unidos, México, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela) têm direito a dois votos. A cidade que obter , ao menos, 27 votos ganha a eleição.

O Brasil foi sede dos Jogos Pan-americanos em duas ocasiões: São Paulo, em 1963, e depois no Rio de Janeiro, em 2007.

Candidatos

Rival do Brasil, a cidade de Assunção nunca sediou os Jogos Pan-Americanos e foi candidata a anfitriã para a edição de 2027, mas acabou derrotada por Lima, no Peru, que receberá o evento. A capital paraguaia aposta em seu ineditismo e na experiência com o Pan Júnior, realizado em agosto deste ano.

Já o Rio de Janeiro conta com a infraestrutura dos Jogos Olímpicos de 2016, enquanto a novidade fica por conta de Niterói que, de acordo com o dossiê de candidatura, deve sediar um terço das competições. O Caminho Niemeyer, no Centro; Centro Esportivo do Barreto; a Concha Acústica, em São Domingos; o Complexo Esportivo Caio Martins e as praias de Icaraí, São Francisco e Charitas serão usados para sediar partidas.