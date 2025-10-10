Fake News: Governo federal e Anvisa negam contaminação de café com metanol

Ministério da Agricultura e Pecuária e a Anvisa confirmaram que não receberam nenhuma denúncia do tipo - Foto: Reprodução/Pixabay

Ministério da Agricultura e Pecuária e a Anvisa confirmaram que não receberam nenhuma denúncia do tipo - Foto: Reprodução/Pixabay

Um conteúdo criado por inteligência artificial está circulando nas redes sociais trazendo a informação falsa de que lotes de café também teriam sido contaminados com metanol. A falsa denúncia foi produzida através da imitação da voz da jornalista Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional, da TV Globo, para tentar dar credibilidade à notícia. Mas o caso não é verdadeiro.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmaram que não receberam nenhuma denúncia do tipo. E o Mapa explicou ainda que a presença de metanol no café seria "tecnicamente impossível", visto que é um produto de origem vegetal submetido a práticas industriais que não utilizam solventes ou agentes químicos dessa natureza.

Nenhuma das operações pelas quais passa o café (desde a colheita do café, secagem, torra e moagem até o envase) envolve esse tipo de substância.