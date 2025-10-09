Rede de supermercados Guanabara abre 430 vagas de emprego no Rio e Niterói
Oportunidades estão distribuídas nas zonas Norte e Oeste, com funções operacionais e administrativas
A rede de supermercados Guanabara está com 430 vagas de emprego abertas para diversas lojas. As oportunidades estão distribuídas nas Zonas Norte, Oeste, Baixada Fluminense e Niterói, com funções operacionais e administrativas.
Os interessados podem entregar os currículos presencialmente em qualquer umas das 28 lojas da rede ou se candidatar pelo site. No site, também é possível consultar todos os requisitos exigidos, benefícios, atribuições, etapas da seleção e descrição completa.
As exigências dependem conforme o cargo, mas muitas não precisam de comprovação de experiência ou escolaridade. A rede também oferece vagas para profissionais com deficiência (PCDs).
Leia também:
Policial Militar é preso por matar a namorada na Baixada Fluminense
Incêndios em automóveis afetam trânsito de Niterói e Itaboraí
Confira abaixo todas as vagas abertas neste momento:
Açougueiro
Local: Zonas Norte e Oeste
Escolaridade: Ensino fundamental completo
Experiência: Necessita de experiência comprovada no cargo
Ajudante de cozinha
Local: Zona Oeste e Niterói
Escolaridade: Ensino fundamental completo
Experiência: Necessita de experiência comprovada
Balconista de açougue e laticínios
Local: Zonas Norte e Oeste
Escolaridade: Ensino fundamental completo
Experiência: Com atendimento ao cliente comprovada
Confeiteiro
Local: Zona Oeste
Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo
Experiência: Necessita de experiência comprovada
Padeiro
Local: Zona Oeste
Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo
Experiência: Necessita de experiência comprovada
Deposista
Local: Zonas Norte e Oeste
Escolaridade: Desejável Ensino fundamental (mínimo antiga 4ª série completa)
Experiência: Não exige experiência comprovada
Fiscal de salão
Local: Zonas Norte e Oeste
Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo
Experiência: Com áreas relacionadas a monitoramento e segurança
Operador de câmara fria
Local: Todas as lojas do Estado do RJ
Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo
Experiência: Com rotinas de abastecimento, arrumação, limpeza, precificação e conferência de validade de produtos
Operador de caixa
Local: Todas as lojas do Estado do RJ
Escolaridade: Ensino médio completo
Experiência: Não exige experiência comprovada
Repositor
Local: Todas as lojas do Estado do RJ
Escolaridade: Ensino fundamental completo
Experiência: Não exige experiência comprovada
Vagas de Manutenção:
Ajudante de carpinteiro
Local: Zona Oeste
Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo
Experiência: Não exige experiencia comprovadas
Auxiliar de almoxarifado
Local: Zona Oeste
Escolaridade: Ensino médio completo
Experiência: Necessita de experiência comprovada
Bombeiro hidráulico
Local: Zonas Norte e Oeste
Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo
Eletricista
Local: Zonas Norte e Oeste
Escolaridade: Curso de qualificação profissional na área
Experiência: Ter experiência anterior e NR 10 atualizada
Mecânico de refrigeração
Local: Zonas Norte e Oeste
Escolaridade: Ensino fundamental completo e curso na área de refrigeração comercial
Experiência: Necessário prática com frio alimentar
Montador de rack e drive
Local: Zona Oeste
Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo
Experiência: Não exige experiencia comprovadas
Operador de torre de resfriamento
Local: Zona Oeste
Escolaridade: Formação técnico de meio ambiente
Experiência: Experiencia na área e possuir CNH B
Operador de rastreamento de veículo
Local: Zona Oeste
Escolaridade: Ensino médio completo
Experiência: Conhecimentos em logística, segurança veicular e plataformas Omnilink
Técnico em mecânica
Local: Zona Oeste
Escolaridade: Formação técnica de mecânica ou mecânica de refrigeração
Experiência: Conhecimentos técnicos em elétrica e possuir CNH categoria B.