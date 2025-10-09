Rede de supermercados Guanabara abre 430 vagas de emprego no Rio e Niterói

Interessados podem entregar o currículo impresso diretamente em uma das 28 lojas da rede - Foto: Divulgação

Interessados podem entregar o currículo impresso diretamente em uma das 28 lojas da rede - Foto: Divulgação

09 de outubro de 2025 - 16:44

A rede de supermercados Guanabara está com 430 vagas de emprego abertas para diversas lojas. As oportunidades estão distribuídas nas Zonas Norte, Oeste, Baixada Fluminense e Niterói, com funções operacionais e administrativas.

Os interessados podem entregar os currículos presencialmente em qualquer umas das 28 lojas da rede ou se candidatar pelo site. No site, também é possível consultar todos os requisitos exigidos, benefícios, atribuições, etapas da seleção e descrição completa.

As exigências dependem conforme o cargo, mas muitas não precisam de comprovação de experiência ou escolaridade. A rede também oferece vagas para profissionais com deficiência (PCDs).

Leia também:

Policial Militar é preso por matar a namorada na Baixada Fluminense



Incêndios em automóveis afetam trânsito de Niterói e Itaboraí



Confira abaixo todas as vagas abertas neste momento:

Açougueiro

Local: Zonas Norte e Oeste

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Experiência: Necessita de experiência comprovada no cargo

Ajudante de cozinha

Local: Zona Oeste e Niterói

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Experiência: Necessita de experiência comprovada

Balconista de açougue e laticínios

Local: Zonas Norte e Oeste

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Experiência: Com atendimento ao cliente comprovada

Confeiteiro

Local: Zona Oeste

Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo

Experiência: Necessita de experiência comprovada

Padeiro

Local: Zona Oeste

Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo

Experiência: Necessita de experiência comprovada

Deposista

Local: Zonas Norte e Oeste

Escolaridade: Desejável Ensino fundamental (mínimo antiga 4ª série completa)

Experiência: Não exige experiência comprovada

Fiscal de salão

Local: Zonas Norte e Oeste

Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo

Experiência: Com áreas relacionadas a monitoramento e segurança

Operador de câmara fria

Local: Todas as lojas do Estado do RJ

Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo

Experiência: Com rotinas de abastecimento, arrumação, limpeza, precificação e conferência de validade de produtos

Operador de caixa

Local: Todas as lojas do Estado do RJ

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: Não exige experiência comprovada

Repositor

Local: Todas as lojas do Estado do RJ

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Experiência: Não exige experiência comprovada

Vagas de Manutenção:

Ajudante de carpinteiro

Local: Zona Oeste

Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo

Experiência: Não exige experiencia comprovadas

Auxiliar de almoxarifado

Local: Zona Oeste

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: Necessita de experiência comprovada

Bombeiro hidráulico

Local: Zonas Norte e Oeste

Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo

Eletricista

Local: Zonas Norte e Oeste

Escolaridade: Curso de qualificação profissional na área

Experiência: Ter experiência anterior e NR 10 atualizada

Mecânico de refrigeração

Local: Zonas Norte e Oeste

Escolaridade: Ensino fundamental completo e curso na área de refrigeração comercial

Experiência: Necessário prática com frio alimentar

Montador de rack e drive

Local: Zona Oeste

Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo

Experiência: Não exige experiencia comprovadas

Operador de torre de resfriamento

Local: Zona Oeste

Escolaridade: Formação técnico de meio ambiente

Experiência: Experiencia na área e possuir CNH B

Operador de rastreamento de veículo

Local: Zona Oeste

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: Conhecimentos em logística, segurança veicular e plataformas Omnilink

Técnico em mecânica

Local: Zona Oeste

Escolaridade: Formação técnica de mecânica ou mecânica de refrigeração

Experiência: Conhecimentos técnicos em elétrica e possuir CNH categoria B.