Policial Militar é preso por matar a namorada na Baixada Fluminense

Um policial militar foi preso em flagrante por feminicídio, na madrugada desta quinta-feira (9), no bairro Vilar do Teles, em São João de Meriti, na Baixada. O soldado Leonardo de Souza Braga, de 31 anos, teria matado a tiros a namorada, Viviane Albuquerque Silva do Rego, de 29, durante uma discussão.

O crime teria acontecido dentro da casa de familiares do PM, e durante a briga ele teria sacado a arma e disparado contra Viviane, que foi atingida na cabeça. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer a vítima, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo de Viviane foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para averiguar uma situação de feminicídio e ao chegar no local verificaram que o autor do crime era um soldado da corporação. Ele foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM). Em nota, a PM afirmou que "repudia com veemência o ato do soldado" e será aberto um inquérito, que poderá resultar na exclusão.

A corporação afirmou também que "vem investindo na capacitação de seus agentes para atuação em ocorrências que envolvam crimes contra a mulher" e inaugurou em agosto, na 2° Delegacia de Polícia Judiciária Policial Militar, uma seção para investigar casos cometidos por policiais militares.