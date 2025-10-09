Policial Militar é preso por matar a namorada na Baixada Fluminense
Leonardo de Souza Braga, 31, teria assassinado Viviane Albuquerque Silva do Rego, 29, durante uma discussão
Um policial militar foi preso em flagrante por feminicídio, na madrugada desta quinta-feira (9), no bairro Vilar do Teles, em São João de Meriti, na Baixada. O soldado Leonardo de Souza Braga, de 31 anos, teria matado a tiros a namorada, Viviane Albuquerque Silva do Rego, de 29, durante uma discussão.
O crime teria acontecido dentro da casa de familiares do PM, e durante a briga ele teria sacado a arma e disparado contra Viviane, que foi atingida na cabeça. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer a vítima, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O corpo de Viviane foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias.
Leia também:
'Cria' de São Gonçalo, jornalista estreia primeiro curta-metragem de ficção no Festival do Rio
Peça espanhola 'Presas' estreia no Teatro Municipal de São Gonçalo neste domingo
Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para averiguar uma situação de feminicídio e ao chegar no local verificaram que o autor do crime era um soldado da corporação. Ele foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM). Em nota, a PM afirmou que "repudia com veemência o ato do soldado" e será aberto um inquérito, que poderá resultar na exclusão.
A corporação afirmou também que "vem investindo na capacitação de seus agentes para atuação em ocorrências que envolvam crimes contra a mulher" e inaugurou em agosto, na 2° Delegacia de Polícia Judiciária Policial Militar, uma seção para investigar casos cometidos por policiais militares.