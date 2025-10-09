Incêndios em automóveis afetam trânsito de Niterói e Itaboraí

O incêndio em Niterói já foi controlado; o de Itaboraí ainda está em andamento - Foto: Montagem - OSG

Dois incêndios em duas das vias principais de trânsito das cidades de Niterói e Itaboraí afetaram o trânsito na tarde desta quinta-feira (9).

Em Niterói, um carro, modelo Palio, pegou fogo na Avenida Marquês de Paraná, no Centro da cidade, próximo da saída do supermercado Hortifruti, gerando um grande congestionamento na região devido ao fluxo de veículos na área. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMERJ), não há vítimas.

Em Itaboraí, um caminhão pegou fogo na rodovia BR-101, no sentido Região dos Lagos, próximo ao Shopping Itaboraí. A informação do CBMERJ é que o acionamento ocorreu por volta das 13h30 e que também não existem vítimas. Até o momento da publicação desta edição, os bombeiros ainda não encerraram as atividades na rodovia.

*Em Atualização