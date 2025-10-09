Niterói realiza segunda etapa da campanha de vacinação antirrábica animal neste sábado (11)
Mais de 7 mil animais já foram vacinados na primeira etapa da campanha
A Prefeitura de Niterói realizará a segunda etapa da vacinação Antirrábica Animal 2025 no próximo sábado (11), e desta vez, os locais para imunizar os bichinhos estarão disponíveis na Zona Norte da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de sete mil cães e gatos já foram vacinados na primeira fase da campanha, que aconteceu semana passada, na região que vai do Centro até Jurujuba.
Nesse sábado, a vacinação será nos bairros da Zona Norte, e no dia 18, na Região Oceânica, Pendotiba e Região Leste. Ao todo, serão 66 postos fixos espalhados pela cidade à espera dos pets , machos e fêmeas, a partir dos três meses de idade. A vacina é segura e não tem contraindicação.
A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destaca que a vacinação é muito importante e que todos os animais devem ser vacinados.
“Não deixem de levar seus cães e gatos, a partir dos três meses de idade, para receber a imunização. A vacina é segura e fundamental”, destacou a secretária.
De acordo com os números do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) foram 4973 cães e 2032 gatos imunizados no primeiro dia da campanha. Uma delas foi a gatinha Pantera, que foi levada por sua dona, a esteticista Fernanda de Paulla Cabral, para tomar a vacina no posto localizado na UBS do Morro do Estado.
“Eu acredito muito na importância da vacinação dos animais, porque é uma forma de proteger não só eles, que são parte da família, mas também a nossa saúde. Muitas doenças podem ser transmitidas dos animais para os humanos, então manter a vacina em dia é um ato de cuidado e responsabilidade. E o melhor é que aqui no posto a gente tem acesso gratuito. Eu recomendo para todo mundo: vacine seu bichinho, é um gesto de amor”, afirmou.
O chefe do CCZ, Fábio Vilas Boas, ressaltou que os cães deverão ser conduzidos por coleiras e, em casos de animais grandes, com focinheiras. No caso dos gatos, eles devem ser levados em caixas de transporte, uma vez que esses animais se estressam facilmente e podem fugir.
“Além disso, a pessoa que for conduzir um animal para vacinar, deve saber fazer a contenção e ter autoridade sobre ele. Essa é uma responsabilidade do condutor, cabendo aos nossos agentes que estão aplicando as vacinas, apenas a função de aplicar a dose”, explicou.
Raiva animal
A raiva é uma doença gravíssima que apresenta quase 100% de letalidade. No meio urbano, ela pode ser transmitida principalmente por cães ou gatos. Até os anos 1980 ainda havia casos de raiva humana na cidade, transmitida por cães. A partir daí, quando foram instituídas as campanhas anuais de vacinação animal, ninguém mais morreu por essa doença no município.
Pontos de vacinação
Dia 11/10 – Regiões Norte I e II (Santa Bárbara | Caramujo | Fonseca | Viçoso Jardim | Cubango | Baldeador | Tenente Jardim | Engenhoca | Barreto)
- MMF Marítimos – Av. Machado, s/nº – Barreto
- MMF Maruí – R. Maruí Grande, nº 15 – Barreto
- MMF Teixeira – R. Teixeira de Freitas, nº 380 – Fonseca
- MMF Vila Ipiranga – R. Tenente Osório, s/nº – Fonseca
- MMF Caramujo – Av. Pastor José Gomes De Souza, s/nº – Caramujo
- MMF Baldeador – Lot. Bento Pestana, s/nº – Baldeador
- MMF Bernardino – R. Sá Barreto, nº 107 – Fonseca (ao lado da UPA)
- MMF Jonathas Botelho – Trav. Jonathas Botelho, nº 133 – Cubango
- MMF Serrão e Juca Branco – Trav. Dona Júlia, nº 29 – Fonseca
- MMF Morro do Boa Vista – R. Indígena, nº 200 – São Lourenço
- MMF Ilha Da Conceição – R. Jornalista Sardo Filho, nº 196 – Ilha da Conceição
- Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara – R. Jandira Pereira, nº 625 – Santa Bárbara
- Unidade Básica de Saúde do Barreto – R. Doutor Luiz Palmier, nº 726 – Barreto
- Policlínica Dr. Renato Silva – Av. Professor João Brasil, s/nº – Engenhoca
- Policlínica Dr. Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, nº 238 – Fonseca
- Horto do Fonseca – Alameda São Boaventura, nº 770 – Fonseca
- Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (AFAC) – R. Padre Leandro, nº 18 – São Lourenço
- Escola Municipal Profª. Mª Felisberta Baptista Trindade – Av. Professor João Brasil, nº 2000 – Nova Brasília
- Escola Municipal Sebastiana Gonçalves Pinho – Est. Viçoso Jardim, s/nº – Viçoso Jardim
- Administração Regional do Tenente Jardim – R. Dr. March, s/nº (antiga Praça do Coreto)
- Praça Magaldi – R. Santo Onofre, nº 12 – Riodades
- Centro de Controle de Zoonoses – R. Coronel Miranda, nº 18 – Ponta D’areia
Dia 18/10 – Regiões Pendotiba e Leste oceânica (Cachoeira | Muriqui | Maria Paula | Vila Progresso | Matapaca | Sapê | Badú | Cantagalo | Ititioca | Largo da Batalha | Maceió | Jardim Imbuí | Piratininga | Cafubá | Camboinhas | Santo Antônio | Jacaré | Itaipu | Maravista | Serra Grande | Itacoatiara | Engenho do Mato | Várzea das Moças | Rio do Ouro)
- MMF Engenho Do Mato – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº (Praça do Engenho do Mato)
- MMF Várzea – Est. Velha de Maricá, s/nº – Várzea Das Moças
- MMF Maravista – R. Astor da Costa Menezes, s/nº – Maravista
- MMF Colônia – Praia de Itaipu, s/nº (Colônia dos Pescadores)
- MMF Cafubá I – Av. Raúl de Oliveira Rodrigues, s/nº – Cafubá
- MMF Cafubá II – R. Vereador Luiz Erthal, Lt. 05/Qd. 69 – Cafubá
- MMF Cafubá III – R. Manoel Pacheco de Carvalho, nº 107 – Piratininga
- MMF Maceio – R. José Bento Vieira Ferreira, s/nº – Largo da Batalha
- MMF Cantagalo – Avenida Nelson de Oliveira e Silva, nº 63 – Cantagalo
- MMF Matapaca – R. Aurora Ribeiro, nº 05 – Maria Paula
- MMF Atalaia – R. Padre José Euger, s/nº – Atalaia
- MMF Ititioca – R. Costa Monteiro, s/nº – Ititioca
- MMF Sapê – Rua E, s/nº – Sapê
- MMF Badu – Estrada Alcebíades Pinto, s/nº – Cantagalo
- Policlínica Dom Luís Orione – R. Professor Ernani Faria Alves, nº 161 – Piratininga
- Policlínica Ass. Social Maria Aparecida da Costa – Est. Engenho do Mato, s/nº – Itaipu
- Policlínica Dr. Francisco da Cruz Nunes – R. Reverendo Armando Ferreira, nº 30 – Largo da Batalha
- Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro – Est. Caetano Monteiro, nº 814 – Pendotiba
- Centro Comunitário de Maria Paula – Av. França, nº 68
- DPO Vila Progresso – Av. Nelson de Oliveira e Silva, nº 1727 – Vila Progresso
- Clínica Veterinária Vetprime – R. Nicarágua, nº 226 – Serra Grande
- Parque Rural de Niterói – R. São Sebastião, s/nº – Engenho do Mato
- SOAMI – Associação de Moradores de Itacoatiara – R. Matias Sandri, nº 134 – Itacoatiara
- Administração Regional do Rio do Ouro – Estrada Velha de Maricá, nº 194 – Várzea das Moças
- Associação de Moradores do Jacaré – Estrada Frei Orlando, nº 127 A – Piratininga
- SOPRECAM – R. Tabelião Luís Lebreiro, nº 313 – Camboinhas
- Clínica Veterinária Vetmar – R. José Joaquim Pereira Caldas, nº 74 – Piratininga
- Centro de Controle de Zoonoses – R. Coronel Miranda, nº 18 – Ponta D’areia