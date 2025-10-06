Maricá oferece mais de 500 vagas de emprego e estágio através da ‘Casa do Trabalhador’ e Sine

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho e Emprego, está com 351 vagas de emprego e estágio disponíveis, através do Programa ‘Casa do Trabalhador’. Já o Sistema Nacional de Emprego (Sine) conta com 166 vagas para os moradores que buscam uma nova colocação no mercado de trabalho.

Na Casa do Trabalhador, há oportunidades para farmacêutico, veterinário, designer gráfico, estágios em arquitetura e pedagogia, operador de máquina, assistente comercial, consultores de vendas e comercial, além de assistente de logística e jovem aprendiz.

Já o Sine conta com vagas nas áreas de marketing, assistente de suprimentos, consultor de vendas, técnico em eletrônica, jovem aprendiz, cozinheira, auxiliar de merchandising, entre outros.

Serviço:

351 vagas na Casa do Trabalhador

Endereço de Itaipuaçu: R. das Perpétuas, s/n - Itaipuaçu

Endereço do Centro: R. Clímaco Pereira, 165 - Centro

Horário: 8h às 17h (segunda-feira a sexta-feira)

Outras Oportunidades: Motorista de caminhão, operador de caixa, cabeleireiro(a), fiscal de loja, vendedor, estoquista, técnico de análises clínicas e corretor.

166 vagas no Sistema Nacional de Emprego

Endereço: Rua Carlos Rangel, 51, no Centro.

Horário: 8h às 17h (segunda-feira a sexta-feira)

Outras oportunidades: auxiliar de serviços gerais, supervisor de loja, ajudante de cozinha, garçom, balconista de medicamentos, motoboy e caixa.