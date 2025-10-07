Rio tem 3.200 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado divulga, esta semana, 3.280 oportunidades de emprego com carteira assinada, estágio e jovem aprendiz. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 2.097 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Desse total, 276 são destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcDs), tais como atendente de lanchonete, atendente de padaria e caixa de loja. Os salários chegam a R$ 3.036. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.183 vagas: 266 ofertadas pela Fundação Mudes e 917 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana são 1.754 oportunidades de trabalho, entre as quais para farmacêuticos, com remuneração de até três salários mínimos (R$ 4.554). Já na região do Médio Paraíba, há 51 oportunidades com remuneração média de R$ 3.036 para as funções de analista de recursos humanos, fiscal de loja e garçom. Na região Serrana, por sua vez, a captação de vagas resultou em 292 oportunidades em Teresópolis para posições de carpinteiro, fiscal de loja e pedreiro, entre outras. A remuneração média é de R$ 3.036

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (60,6%) e Comércio (39,4%). A maioria dos empregadores (44,1%) pede o Ensino Médio completo e oferece até dois salários mínimos. A maior parte das vagas (57,4%) exige experiência.

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A fundação oferece, esta semana, 266 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br. Já o CIEE oferece 917 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e vagas para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.