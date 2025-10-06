Ex-Fla, Everton Ribeiro revela câncer na tireoide e passa por cirurgia com sucesso

De acordo com Everton, o diagnóstico foi recebido há cerca de um mês - Foto: Tiago Caldas / Bahia

O meia Everton Ribeiro, do Bahia, revelou nesta segunda-feira (6) que foi diagnosticado com câncer na tireoide. A informação foi divulgada pelo próprio jogador por meio das redes sociais, onde ele também comunicou que já passou por cirurgia e que o procedimento ocorreu sem complicações.

A publicação foi feita um dia após o atleta participar da vitória do Bahia por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com Everton, o diagnóstico foi recebido há cerca de um mês. Na mensagem publicada, o camisa 10 agradeceu o apoio que vem recebendo dos fãs e disse estar otimista com a recuperação.

“Fui diagnosticado com câncer na tireoide há aproximadamente um mês. Hoje fiz a cirurgia e, graças a Deus, correu tudo bem. Estou em recuperação, com fé, cercado pela minha família e pelo carinho de vocês. Obrigado por todas as orações. Ter esse apoio faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos”, escreveu o jogador.

O procedimento médico foi realizado durante a pausa do Brasileirão por conta da Data Fifa, o que pode facilitar sua recuperação sem a necessidade de afastamento prolongado dos gramados.

O Bahia ainda não divulgou previsão oficial de retorno do jogador aos treinamentos ou às partidas.