Flisgo celebra o mês das crianças e dos professores com 'Encontro das Histórias' no Pátio Alcântara

O Encontro das Histórias é um convite para todas as idades mergulharem no universo mágico das palavras e redescobrirem o prazer de ler e ouvir histórias - Foto: Divulgação

Nos dias 10 e 11 de outubro, o Festival Literário de São Gonçalo (FLISGO) promove mais uma ação especial de incentivo à leitura e valorização da literatura infantil: o “Encontro das Histórias”, que acontece no Pátio Alcântara, das 10h às 18h, com entrada gratuita.

O evento integra a programação comemorativa do Mês das Crianças e dos Professores, transformando o espaço em um universo encantado de livros abertos, contações de histórias, oficinas criativas, lançamentos e sessões de autógrafos. A proposta é celebrar o poder das narrativas orais e escritas, fortalecendo o acesso ao livro e ao imaginário coletivo como ferramentas de educação, afeto e transformação social.



Reunindo autores e autoras de literatura infantil e infantojuvenil de São Gonçalo e de diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, o Encontro das Histórias destaca a pluralidade da produção literária fluminense e reforça a importância da oralidade, da leitura e da escrita na formação cultural das novas gerações.

Entre os destaques da programação está a presença do Conselheiro Estadual de Cultura nas áreas da Literatura, Alberto Flisgo, escritor, produtor cultural e idealizador do próprio FLISGO. Flisgo é reconhecido por seu trabalho em prol da democratização da leitura, da valorização da produção literária periférica e da criação de espaços de visibilidade para autores e artistas independentes.

“O Encontro das Histórias é uma homenagem à infância, à educação e à força da imaginação. Ler e contar histórias é um ato de amor e de resistência cultural. Queremos que cada criança, professor e leitor encontre aqui um motivo para continuar sonhando através dos livros”, afirma Alberto.

A programação conta com mais de 15 apresentações de contação de histórias, com nomes como Ângela Moreira, Alessandra Oliveira, Lígia Helena Carvalho, Tia Regi, Luciana Soriano, Jurema Reis, Nilma Boechat, Marcos José Costa e Joselene Negra Black, entre outros.

Além das apresentações, o público poderá participar de oficinas, exposições e lançamentos literários, promovendo uma experiência completa de imersão no universo das histórias.

O evento é uma realização do FLISGO, com apoio da ABLA Pretas e Originárias, do Acesso Cultural e do Shopping Pátio Alcântara, reafirmando o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 4 (Educação de Qualidade) e o ODS 10 (Redução das Desigualdades).

Serviço:

Evento: Encontro das Histórias – FLISGO 2025

Data: 10 e 11 de outubro

Horário: Das 10h às 18h

Local: Pátio Alcântara – 3º andar

Entrada gratuita

