Vini Jr. posta vídeo ao lado de Virgina e aumenta rumores sobre um possível relacionamento

Os internautas e fãs do atacante Vini Jr. tiveram a atenção voltada para um vídeo em que o atleta surge dançando ao lado da influenciadora Virginia, aumentando os rumores sobre um romance. O vídeo foi publicado pelo atleta gonçalense na manhã desta segunda-feira (6), em sua conta oficial do TikTok.

No sábado (4), a influenciadora esteve no Santiago Bernabéu, para torcer pelo atacante brasileiro no jogo do Real Madrid contra o Villarreal. Dois dos três gols que garantiram a vitória do Real Madrid, foram marcados por Vini Jr. que foi flagrado algumas vezes olhando para as arquibancadas. Virgina, que é considerada o novo affair do atleta, vestiu uma camisa autografada pelo próprio brasileiro, o que aumentou as especulações sobre a proximidade entre eles. "É a primeira vez que a vejo assistir um jogo dele, e já marcou dois gols... parece pé quente mesmo", escreveu um internauta.

Suposto casal deixa restaurante junto

Depois da partida vitoriosa, os brasileiros foram vistos saindo de um restaurante em Madrid, capital da Espanha, quase ao mesmo tempo. As imagens que tomaram conta das redes sociais, revelam Vini Jr. atendendo os fãs, enquanto Virgínia está alguns passos atrás, ao lado da amiga Duda Freire.

As imagens viralizaram na internet, o que chamou ainda mais atenção do público sobre o suposto relacionamento entre eles. Mesmo com a publicação do vídeo, nem o jogador nem a influenciadora confirmaram oficialmente o relacionamento. Mas a primeira publicação deles juntos, mostra indícios de que a aproximação é real.