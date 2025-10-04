Prefeitura de SG e Governo do Estado oferecem curso profissionalizante gratuito

O curso tem como objetivo desenvolver os conhecimentos teóricos e práticos necessários para a atuação profissional - Foto: Divulgação

O curso tem como objetivo desenvolver os conhecimentos teóricos e práticos necessários para a atuação profissional - Foto: Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar (Seenemar), está disponibilizando vagas para o curso profissionalizante gratuito de auxiliar de mecânico industrial. Os interessados podem se inscrever de forma online até a próxima sexta-feira (10).

Esse é mais um curso que faz parte da iniciativa “Empregos Azuis – Um Mar de Oportunidades”. As vagas estão sendo oferecidas após a assinatura de um termo de cooperação feito entre a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a Seenemar.

Para o curso de mecânico industrial, o interessado deve ter a idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. O curso tem como objetivo desenvolver os conhecimentos teóricos e práticos necessários para a atuação profissional dos inscritos como ajudantes de mecânica industrial, de acordo com as normas e procedimentos técnicos, de segurança e ambientais.

As aulas terão início no dia 7 de outubro e seguirão até o dia 20 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, no Firjan/Senai São Gonçalo, localizado na Rua Doutor Nilo Peçanha, número 134.

Os interessados podem se inscrever pelo link: https://forms.gle/P4KZEdHS4KzoXGhR9