Polícia prende falsos vendedores de balas que aplicavam golpes em turistas estrangeiros
As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos
Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) realizaram, nesta sexta-feira (03/10), uma ação de fiscalização no acesso à bilheteria do Bondinho do Pão de Açúcar, na Urca, na Zona Sul do Rio. Na ocasião, dois homens que aplicavam golpes em turistas estrangeiros foram presos.
Após a divulgação de um vídeo onde supostos vendedores de balas comemoravam a aplicação de golpes em estrangeiros com a venda superfaturada dos doces, os agentes da especializada imediatamente realizaram diligências até o local, onde foram encontrados dois dos homens que estavam presentes no vídeo.
Leia também:
2ª Edição do Festival Rock Solidário une som, arte e solidariedade em São Gonçalo
Inca estima 73,6 mil novos casos de câncer de mama no Brasil em 2025
Na delegacia, eles foram identificados e ficou constatado que um deles já respondeu pelos crimes de ameaça e posse de entorpecentes para consumo próprio, enquanto o outro possui anotação por fato análogo ao crime de furto qualificado.
Os criminosos, pelos golpes narrados no vídeo, responderão ainda pelos crimes de estelionato, associação criminosa, contra a economia popular e crimes do Código de Defesa do Consumidor.
As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos.