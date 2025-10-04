Polícia prende falsos vendedores de balas que aplicavam golpes em turistas estrangeiros

Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) realizaram, nesta sexta-feira (03/10), uma ação de fiscalização no acesso à bilheteria do Bondinho do Pão de Açúcar, na Urca, na Zona Sul do Rio. Na ocasião, dois homens que aplicavam golpes em turistas estrangeiros foram presos.

Após a divulgação de um vídeo onde supostos vendedores de balas comemoravam a aplicação de golpes em estrangeiros com a venda superfaturada dos doces, os agentes da especializada imediatamente realizaram diligências até o local, onde foram encontrados dois dos homens que estavam presentes no vídeo.

Leia também:

2ª Edição do Festival Rock Solidário une som, arte e solidariedade em São Gonçalo

Inca estima 73,6 mil novos casos de câncer de mama no Brasil em 2025

Na delegacia, eles foram identificados e ficou constatado que um deles já respondeu pelos crimes de ameaça e posse de entorpecentes para consumo próprio, enquanto o outro possui anotação por fato análogo ao crime de furto qualificado.

Os criminosos, pelos golpes narrados no vídeo, responderão ainda pelos crimes de estelionato, associação criminosa, contra a economia popular e crimes do Código de Defesa do Consumidor.

As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos.