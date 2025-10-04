Corpos mumificados são encontrados no Hospital Salgado Filho
Ao todo, 14 corpos são objeto de investigação atualmente
Quatro corpos mumificados foram encontrados no necrotério do Hospital Municipal Salgado Filho. Policiais civis da 23ª DP (Méier) realizaram diligências, nesta sexta-feira (03/10), na unidade de saúde, no escopo de investigações de 10 inquéritos sobre corpos entregues ao Instituto Médico Legal (IML) já em avançado estágio de decomposição. Os agentes buscavam identificar a situação dos cadáveres que estavam na hospital. Ao todo, 14 corpos são objeto de investigação atualmente.
A apuração que vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos meses indicou descaso e irregularidades no tratamento dos corpos. A investigação começou a partir da própria comunicação do perito do IML, que sinalizou a impossibilidade de laudo, uma vez que os corpos estavam chegando em avançado estado de decomposição. Após oitivas de testemunhas, descobriu-se que mais corpos estariam abandonados na unidade de saúde, o que foi comprovado nas diligências desta sexta. Um dos corpos, inclusive, estava no local desde dezembro de 2024, sem possibilidade de identificar, sequer, se era homem ou mulher.
Os quatro corpos foram apreendidos e encaminhados ao IML, onde passarão por perícia. Ainda durante as diligências, não havia responsável pelo setor. Todos os envolvidos serão convocados a prestar depoimento. As investigações continuam para apurar os crimes de fraude processual e vilipendio de cadáver, bem como outros possíveis delitos.