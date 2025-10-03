Faetec abre mais de 7 mil vagas para cursos gratuitos de educação básica, técnica e superior

A Fundação de Apoio á Escola Técnica (Faetec) está com 7.714 vagas abertas para cursos de educação infantil, ensinos fundamental, médio, técnico e superior, além de bolsas integrais na Escola de Artes Culinárias Le Cordon Bleu. Com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2026, os interessados devem se inscrever até o dia 6 de novembro, exclusivamente pelo site https://portal.coseac.uff.br/faetec-2026-1-inscricoes.

A formação técnica fica com a maior parte das oportunidades, com 6.354 vagas. Dessa total, 2.175 são destinados a modalidade ligada ao ensino médio, que o ingresso é feito através de uma prova objetiva, com taxa de inscrição de R$ 58.

Outras 4.114 vagas são destinadas a candidatos que já concluíram ou estão cursando no mínimo o segundo ano do ensino médio, com ingresso também realizado por prova, com taxa de R$ 20. Os cursos abrangem áreas como Administração, Informática, Eletrotécnica, Análises Clínicas, Mecânica, Logística, Produção de Moda, entre outras.

Na Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena, são oferecidas 40 vagas para Arte Dramática, na modalidade subsequente ao Ensino Médio. O processo seletivo ocorrerá em duas etapas: uma prova escrita de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e o Teste de Habilidade Específica (THE), com taxa de R$ 58, que avaliará leitura dramática, interpretação de texto e expressão corporal.

Já na Escola de Artes Musicais Marechal Hermes, são 25 vagas para o curso de Música, também na forma subsequente. Nesse caso, além da prova escrita, os candidatos passarão por um THE que exige conhecimentos práticos em instrumentos de cordas, sopro ou teclado, também com taxa de R$ 58.

Ensino superior

Para o ensino superior, a Faetec oferece 613 vagas distribuídas entre Faculdades de Educação Tecnológica e Institutos Superiores localizados em cidades como Barra Mansa, Campos dos Goytacazes, Paracambi, Três Rios, Duque de Caxias e Santo Antônio de Pádua.

Nesse caso, os candidatos poderão concorrer a cursos de Licenciatura em Pedagogia e a cursos de Tecnólogo nas áreas de Sistemas para Internet, Processos Gerenciais, Logística, Gestão Ambiental, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão Portuária. O ingresso será definido por meio de prova objetiva, marcada para o dia 30 de novembro de 2025, mediante pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 58.

Educação infantil e ensino fundamental

Na Educação Infantil, são oferecidas 91 vagas em unidades como o CAP-Isepam (Campos dos Goytacazes), CAP-Iserj (Mariz e Barros, Praça da Bandeira) e Casa da Criança/CAP-Iserj (Quintino). Já para o ensino fundamental, estão disponíveis 303 vagas, distribuídas entre o CAP-Isepam, a Escola Agrícola Antônio Sarlo (Campos) e o CAP-Iserj, no Rio de Janeiro. Nessas modalidades, o processo seletivo será realizado por sorteio da Loteria Federal, com taxa de R$ 20.

Já para o ensino fundamental integral, serão 312 vagas, com ingresso por meio de prova objetiva de Língua Portuguesa e Matemática, mediante taxa de R$ 58.

Bolsa integral na Le Cordon Bleu

Em parceria com a Le Cordon Bleu, a Faetec ofertará 34 bolsas de estudo integrais para o curso Diplôme CordonTec. O processo seletivo será realizado em três etapas: uma prova escrita objetiva de conhecimentos gerais, apresentação de um vídeo no qual o candidato deverá demonstrar afinidade e interesse pela área gastronômica, e uma entrevista presencial conduzida por avaliadores da instituição. A taxa de inscrição também será de R$ 58.