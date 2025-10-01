Homem que abusou de menina de 7 anos durante transporte escolar é preso em Itaboraí

Ele foi conduzido à delegacia e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável - Foto: Divulgação

Policiais civis da 71ª DP (Itaboraí), após investigação desenvolvida no Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (Niam) da unidade, prenderam um criminoso que estuprou uma menina de apenas 7 anos. Ele foi capturado nesta segunda-feira (29/09), em Itaboraí, na Região Metropolitana.

De acordo com os agentes, o criminoso realizava serviço extra de transporte escolar de algumas crianças moradoras do condomínio em que trabalhava. Ele se aproveitou do fato para aliciar a vítima, passando a mão em suas partes íntimas e tentando beijá-la.

Durante as diligências, a vítima relatou que, após sair da escola, era levada para uma casa com outras duas crianças e que o criminoso inventava desculpas, como problemas mecânicos no carro, para ficar mais tempo na residência com elas. No local, ele oferecia presentes, como picolés e brinquedos, e utilizava a televisão como distração para praticar os abusos. Além disso, o homem a ameaçava de morte, caso ela contasse a alguém sobre o que acontecia.

Na ação desta terça, os policiais civis cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o criminoso, que foi encontrado e capturado em casa, em Itaboraí. Ele foi conduzido à delegacia e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.