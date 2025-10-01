EAV Parque Lage terá atividades gratuitas para as crianças aos domingos de outubro

A estreia será no dia 5, a partir das 10h, com o Laboratório de Insetos Tecnológicos - Foto: Divulgação

A estreia será no dia 5, a partir das 10h, com o Laboratório de Insetos Tecnológicos - Foto: Divulgação

A criançada terá uma programação especial nas comemorações de 50 anos da Escolas de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage. Aos domingos de outubro, Mês da Criança, o equipamento cultural vai realizar atividades com entrada gratuita. O Jornadas de Outubro será um espaço de criação, brincadeira e imaginação, misturando práticas artísticas e experiências sensoriais voltadas para o público de 5 a 12 anos.

A estreia será no dia 5, a partir das 10h, com o Laboratório de Insetos Tecnológicos, com Marrytsa Melo e Filipe Machado (Pequenolab). A oficina mistura arte, ciência e muita imaginação para criar insetos fantásticos com materiais diversos. As atividades são gratuitas e terão distribuição de senha 30 minutos antes do início da oficina, com vagas limitadas.

"O público infantil não ficaria de fora das comemorações dos 50 anos da nossa Escola de Artes Visuais. Preparamos uma programação para todo o Mês da Criança, com oficinas que despertam a imaginação e a criação artística. Em sua História, a EAV sempre desenvolveu atividades para todas as faixas etárias, atraindo e conquistando pessoas de todas as idades", disse Tania Queiroz, diretora da EAV do Parque Lage.

A iniciativa valoriza o encontro entre arte, natureza e infância, quando a cada manhã de domingo, o projeto oferecerá uma oficina diferente, pensada especialmente para as crianças que frequentam o equipamento. "Será mais uma atração do Parque Lage para os visitantes aos domingos dentro da programação dos 50 anos da EAV, fomentando a arte para as crianças. São atividades para estimular a imaginação", conta Hugo Bianco, Coordenador de Produção da EAV.

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage é uma das principais escolas de arte do Brasil e da América Latina, na formação de novos artistas e novos públicos, contribuindo de maneira singular com a arte contemporânea brasileira. São mais de 50 cursos em diversas áreas para formação e desenvolvimento das habilidades artísticas. Em 2025, a escola completa 50 anos, apresentando uma programação para celebrar a data.

Confira a programação completa do Jornadas de Outubro

5 de outubro – 10h às 12h - Laboratório de Insetos Tecnológicos Com Marrytsa Melo + Filipe Machado (Pequenolab) Idade: 6 a 12 anos Uma oficina que mistura arte, ciência e imaginação para criar insetos fantásticos com materiais diversos.

12 de outubro – Especial Dia das Crianças 10h às 12h – Movimento e Criação Com Regina Neves Idade: 5 a 8 anos Uma vivência corporal lúdica que convida as crianças a explorar o movimento como forma de expressão artística.

14h às 16h – Mural Coletivo Com Guilherme Cunha Idade: 5 a 12 anos Pintura colaborativa em grande escala, onde cada criança contribui com sua imaginação para compor um mural colorido.

19 de outubro –10h às 12h - A escola é um jogo: vamos brincar? Com Julia Saldanha Idade: 5 a 12 anos Uma oficina que transforma o espaço da escola em um tabuleiro vivo, estimulando a criatividade e o pensamento lúdico.

Leia também:

▸ Lexa nega desentendimento entre Ricardo Vianna e sua mãe, Darlin Ferrattry



▸ Dupla é detida vendendo drogas no Paraíso, em São Gonçalo

26 de outubro –10h às 12h - Arquiteturas da Natureza: Construção de abrigos para os seres da Floresta Com Deise Alcantara + João Costa Idade: 5 a 12 anos Uma experiência de criação coletiva inspirada na natureza, onde as crianças constroem abrigos para seres imaginários da floresta.

Serviço

Local: Jardim (em frente às Cavalariças) (em caso de chuva o evento ocorrerá na tenda EAV)

Classificação: Livre

Atividade gratuita (com distribuição de senhas 30 minutos antes de cada atividade)

Vagas limitadas