Lexa nega desentendimento entre Ricardo Vianna e sua mãe, Darlin Ferrattry

A cantora Lexa se pronunciou depois de rumores sobre uma briga entre seu marido, Ricardo Vianna, e sua mãe, Darlin Ferrattry. As informações eram de que Ricardo teria sugerido um novo empresário para a artista, assim substituindo-a no lugar da mãe de Lexa.

Em sua fala, Lexa negou qualquer conflito entre genro e sogra. Ela ainda contou que Darlin permanecerá à frente de sua carreira e que os dois têm muito carinho um pelo outro.

"Não! Rs. Tá tudo certo. Ricardo e minha mãe se amam. Ontem mesmo ele participou de um quadro na Globo que ela o ajudou a me homenagear. Eu sigo à frente da minha carreira com ela e com a dele. Tudo na paz mesmo!", contou em entrevista ao portal LeoDias.

Leia também:

Faetec abre mais de 7,7 mil vagas em cursos de Educação Básica, Técnica e Superior para 2026

Carro pega fogo e Túnel Rebouças é fechado

Os rumores eram de que Ricardo estaria tentando substituir Darlin por um empresário que "entendesse melhor o mundo da música", para administrar a carreira de Lexa. Darlin cuida da vida profissional da filha desde 2016, quando a cantora rompeu com o escritório de Kamilla Fialho.

Romance entre Lexa e Ricardo Vianna

A cantora assumiu o relacionamento com Ricardo em outubro de 2023, depois do fim de seu casamento com o cantor MC Guimê. Em fevereiro de 2024, o ator pediu Lexa em casamento durante uma viagem à Noruega.