Faetec abre mais de 7,7 mil vagas em cursos de Educação Básica, Técnica e Superior para 2026

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), abriu processo seletivo para ingresso de alunos no primeiro semestre de 2026. Ao todo, são 7.714 vagas em cursos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio Técnico, Superior e bolsas integrais na Escola de Artes Culinárias Le Cordon Bleu. As inscrições seguem até 6 de novembro, exclusivamente pelo site da Faetec.

"Estamos ampliando o acesso à educação pública de qualidade, seja na Educação Básica, na formação técnica ou no ensino superior. Nosso objetivo é que cada vaga seja uma chance real de mudança de vida e de inserção no mercado de trabalho", afirmou o presidente da Faetec, Alexandre Valle.

Ensino Superior

O processo seletivo para o Ensino Superior da Faetec reúne 613 vagas distribuídas entre Faculdades de Educação Tecnológica e Institutos Superiores em diversas cidades do estado, como Barra Mansa, Campos dos Goytacazes, Paracambi, Três Rios, Duque de Caxias e Santo Antônio de Pádua. Os candidatos, mediante taxa de inscrição de R$ 58,00, poderão concorrer a cursos de Licenciatura em Pedagogia e a Tecnólogos em áreas como Sistemas para Internet, Processos Gerenciais, Logística, Gestão Ambiental, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão Portuária. O ingresso será definido por prova objetiva, marcada para 30 de novembro de 2025.

Educação Infantil e Ensino Fundamental

Na Educação Infantil, voltada a crianças de 3 a 5 anos, são 91 vagas em unidades como o CAP-Isepam (Campos dos Goytacazes), CAP-Iserj (Mariz e Barros, Praça da Bandeira) e Casa da Criança/CAP-Iserj (Quintino). Já no Ensino Fundamental, são 303 vagas distribuídas entre o CAP-Isepam, a Escola Agrícola Antônio Sarlo (Campos) e o CAP-Iserj, no Rio. Nessas modalidades, o processo seletivo será realizado por sorteio da Loteria Federal, com taxa de R$ 20,00. Para o Ensino Fundamental Integral, são 312 vagas, com ingresso por prova objetiva de Língua Portuguesa e Matemática, mediante taxa de R$ 58,00.

Ensino Médio Técnico

A formação técnica concentra a maior parte das oportunidades, com 6.354 vagas. Do total, 2.175 são destinadas à forma integrada ao Ensino Médio, cujo ingresso se dará por prova objetiva (taxa de R$ 58,00). Outras 4.114 vagas são para concomitância externa ou subsequente, voltadas a quem já concluiu ou está a partir do 2º ano do Ensino Médio, com taxa de R$ 20,00. A seleção também ocorrerá por meio de prova, e as formações abrangem áreas como Administração, Informática, Eletrotécnica, Análises Clínicas, Mecânica, Logística, Produção de Moda, entre outras.

Cursos Técnicos em Artes

Na Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena, são oferecidas 40 vagas para Arte Dramática, na forma subsequente ao Ensino Médio. O processo seletivo ocorrerá em duas etapas: uma prova escrita de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e, em seguida, o Teste de Habilidade Específica (THE), com taxa de R$ 58,00, que avaliará leitura dramática, interpretação de texto e expressão corporal. Já na Escola de Artes Musicais Marechal Hermes, serão 25 vagas para o curso de Música, também subsequente. Nesse caso, além da prova escrita, os candidatos realizarão o THE, que exige conhecimentos práticos em instrumentos de cordas, sopro ou teclado, igualmente mediante taxa de R$ 58,00.

Le Cordon Bleu

Em parceria com a Escola de Artes Culinárias Le Cordon Bleu, a Faetec disponibilizará 34 bolsas de estudo integrais para o curso Diplôme CordonTec, reconhecido internacionalmente. A seleção será feita em três etapas: prova escrita objetiva de conhecimentos gerais, apresentação em vídeo — em que o candidato deverá demonstrar afinidade e interesse pela área gastronômica — e entrevista presencial conduzida por avaliadores da instituição. A taxa de inscrição também é de R$ 58,00.