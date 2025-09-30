São Gonçalo promove ações na Campanha Outubro Rosa

A abertura da campanha vai acontecer na sede da secretaria no dia 1º de outubro para as servidoras municipais - Foto: Divulgação

Durante todo o mês de outubro, as unidades de saúde de São Gonçalo estão mobilizadas em mais uma edição da campanha Outubro Rosa, iniciativa mundial de conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo aposta na estratégia de levar informação direta à população sobre a prevenção e o autocuidado nas salas de espera.

A abertura da campanha vai acontecer na sede da secretaria no dia 1º de outubro para as servidoras municipais. Na manhã do dia 18 de outubro, o mastologista João Cláudio Caetano palestrará sobre prevenção e diagnóstico de câncer de mama no Espaço Rosa, no Zé Garoto. A enfermeira e coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps), Vanessa Peres, fará uma dinâmica em grupo com distribuição de material informativo sobre o tema.

Na rede da Atenção Básica, as palestras e dinâmicas vão acontecer nas unidades de saúde da família (USFs), clínicas gonçalenses e polos sanitários com orientação sobre a prevenção, detecção precoce e cuidados com a saúde da mulher enquanto aguardam atendimento. A campanha vai destacar a importância do autoexame das mamas, da realização periódica da mamografia para as mulheres com mais de 50 anos e do exame de papanicolau (conhecido como preventivo, que rastreia o câncer de colo de útero).

“A sala de espera é um espaço valioso, onde conseguimos alcançar um grande número de pessoas com mensagens importantes de forma acolhedora e humanizada. Nosso objetivo é estimular a busca ativa por exames preventivos e o autocuidado. A informação salva vidas. Quando uma mulher entende seu corpo, reconhece sinais suspeitos e busca ajuda médica a tempo, o tratamento pode ser muito mais eficaz”, explicou o secretário municipal de Saúde, Gabriel Mello.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil. Diagnóstico precoce e tratamento adequado aumentam significativamente as chances de cura.