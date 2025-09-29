Últimos dias: Firjan está com inscrições abertas até 06/10 para Programa de Estágio

Para permitir um acompanhamento mais próximo do estagiário, o programa prevê a realização de uma trilha de desenvolvimento - Foto: Divulgação/Paula Johas / Firjan

Para permitir um acompanhamento mais próximo do estagiário, o programa prevê a realização de uma trilha de desenvolvimento - Foto: Divulgação/Paula Johas / Firjan

O Programa de Estágio da Firjan está com inscrições abertas até 06/10 para estudantes de cursos técnicos e universitários. Com início previsto para agosto de 2025, o estágio terá duração de seis meses a dois anos e carga horária de quatro (nível técnico) a seis horas diárias (universitários). O programa inclui benefícios de bolsa-auxílio, auxílio alimentação, transporte, seguro de vida e recesso remunerado. São mais de 100 vagas disponíveis.

Os candidatos devem estar matriculados, com frequência comprovada, em cursos das seguintes áreas: Competitividade, Comunicação, Desenvolvimento e Inovação, Educação, Gestão de Pessoas, Integridade Corporativa, Jurídico, Negócios, Petróleo, Gás e Naval, Planejamento e Finanças, Planejamento Estratégico, Relacionamento, Relações Institucionais, Relações Internacionais, Saúde e Segurança do Trabalho, Suprimentos e Serviços, Tecnologia da Informação, Tecnologia e Inovação.

O processo de seleção do programa começa com a inscrição on-line no site da Firjan, seguida de entrevistas comportamentais, resolução de cases e painel final. O objetivo do programa é levar aos estudantes a oportunidade de complementar a sua formação escolar, por meio de experiências profissionais e de ações de desenvolvimento que promovam o aperfeiçoamento técnico, cultural e de relacionamento humano.

Desenvolvimento

Para permitir um acompanhamento mais próximo do estagiário, o programa prevê a realização de uma trilha de desenvolvimento, ou seja, momentos de capacitação sobre as temáticas mais atuais para o profissional. A Firjan ainda proporciona a encontros síncronos para debates de temáticas em pauta no mercado, um canal de comunicação para discussões e sugestões e, até mesmo, para rodas de diálogo com executivos da federação.

