Enel Rio prepara a contratação de 2 mil pessoas; saiba mais

Em um encontro organizado pela Câmara de Comércio do Rio de Janeiro e moderado pela ANSA, o CEO da Enel Rio, Francesco Moliterni, fez uma comparação com o futebol após receber um sinal positivo da Aneel para a renovação antecipada da concessão por mais 30 anos.

"Gosto de futebol e acho que se deve sempre jogar para ganhar. Mas dentro das regras", afirmou Moliterni, à frente da Enel Distribuição Rio há oito meses.

Ele afirmou que, em sua visão, a chave do sucesso é o bom trabalho de equipe.

“Para mim, o time é fundamental. O grande desafio da liderança é saber conquistar a equipe, convencê-la a confiar em nós, mas também saber orientá-la e direcioná-la por meio do exemplo diário.”

A Enel tem feito um investimento significativo no Rio, de aproximadamente 1 bilhão de euros (R$ 6,1 bilhões) para o período de 2025 a 2027, um aumento de 74% em relação ao plano anterior.

Esses recursos são destinados à digitalização da rede para gerenciamento remoto, mas também para torná-la mais resiliente a condições climáticas cada vez mais extremas", explicou o CEO da empresa.

Mas o investimento também se concentra em recursos humanos: estão previstas 2 mil contratações ao longo de dois anos, inclusive por meio de programas de treinamento inovadores e acordos com as Forças Armadas para facilitar, por exemplo, a reintegração de militares à vida civil.

