Detran RJ oferece atendimento exclusivo a pessoas com deficiência, neste sábado, para emissão de identidade

O atendimento será realizado das 8h às 14h, exceto nos postos localizados dentro de shoppings, que abrirão das 10h às 16h - Foto: Divulgação

Neste sábado (27), o Detran RJ vai abrir seus postos de identificação civil, em todo o estado, para atender exclusivamente às pessoas com deficiência, que poderão tirar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Desde junho, todos os últimos sábados de cada mês estão sendo destinados exclusivamente ao público PCD. Esta é uma importante iniciativa do Detran de inclusão das pessoas com deficiência.

O atendimento especial aos PCDs será realizado mediante agendamento prévio, através do site do Detran RJ (www.detran.rj.gov.br) ou pelo Teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. As vagas já estão à disposição dos interessados.

“O Detran RJ está proporcionando ao público PCD um atendimento mais humanizado e personalizado, com ambiente mais acessível, garantindo uma redução significativa do tempo de espera. Estamos trabalhando para melhorar a vida dos cidadãos fluminenses, demonstrando nosso compromisso com as iniciativas de inclusão social”, disse o presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho.

O atendimento será realizado das 8h às 14h, exceto nos postos localizados dentro de shoppings, que abrirão das 10h às 16h. Assim, o público PCD poderá agendar o horário mais conveniente no posto escolhido para o atendimento. É importante ressaltar que, para fazer a Carteira de Identidade Nacional (CIN), o cidadão precisa levar a certidão de nascimento ou de casamento original (ou a cópia autenticada em cartório).

Além disso, deverá apresentar um documento que contenha seu número de CPF, e um laudo médico indicando tipo e grau da deficiência com o código CID (Classificação Internacional de Doenças). É importante levar também um comprovante de residência e, no caso dos cidadãos naturalizados, o certificado de naturalização.

A Carteira de Identidade Nacional (CIN), que começou a ser emitida pelo Detran RJ em 2023, tem o CPF como único número de identificação. O documento de identidade atual, com o número do RG, continuará válido até 2032.