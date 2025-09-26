Flamengo sofre, mas vence o Estudiantes nos pênaltis e avança na Libertadores
Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 no tempo normal e venceu por 4 a 2 nos pênaltis
O Flamengo se classificou para a semifinal da Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira (25), após vencer o Estudiantes nos pênaltis por 4 a 2, em Buenos Aires, na Argentina. No tempo normal, o time da casa fez 1 a 0, deixando o resultado agregado empatado por 2 a 2.
Empurrado pela sua torcida, que lotou o Estadio Jorge Luis Hirschi, o Estudiantes tentou pressionar o Flamengo desde o início do jogo. No primeiro tempo, o time da casa arrematou sete vezes, contra apenas quatro dos Cariocas. No entanto, a primeira grande chance foi Rubro-Negra. Depois de chute cruzado, Pedro se jogou na bola e quase abriu o placar.
Quando tudo parecia caminhar para um 0 a 0 na primeira etapa, veio a falha do goleiro Rossi. Benedetti aproveitou sobra de bola, bateu forte e o goleiro do Flamengo demorou a reagir, sofrendo o gol.
Com o resultado de 1 a 0, o jogo se encaminharia para os pênaltis. Por este motivo, o segundo tempo foi muito aberto com chances para ambos os lados.
Apesar das jogadas criadas, nenhum goleiro teve muito trabalho. O único gol marcado no segundo tempo, pelo Estudiantes, foi anulado por impedimento.
Nos pênaltis o Flamengo foi perfeito. Com boas cobranças, o time carioca marcou todas as quatro penalidades batidas. Por outro lado, Rossi, que falhou durante o jogo, virou herói pegando duas cobranças argentinas. O placar fechou em 4 a 2.
Na semifinal, o Flamengo vai encarar o Racing, também da Argentina. Novamente a equipe de Filipe Luís vai fazer o segundo jogo fora de casa.