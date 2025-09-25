São Cosme e São Damião são celebrados pela Igreja Católica no dia 26 de setembro

Uma das principais dúvidas acerca de São Cosme e São Damião é a data correta em que os gêmeos santos são celebrados, pois para a crendice popular a comemoração e a distribuição de doces ocorre no dia 27 de setembro. Entretanto, o calendário litúrgico da Igreja Católica reserva o dia 26 de setembro para lembrar os seus feitos.

A princípio, o dia 27 de setembro havia sido escolhido para as comemorações pois é apontada como a data da morte dos gêmeos. Isso durou até 1969, uma vez que, após a reforma no calendário católico, as celebrações foram transferidas para o dia 26 de setembro.

Leia também:

Terreiros se preparam para celebrar Ibejada com doces, fé e solidariedade

Após breve confronto, PM apreende grande quantidade de drogas em Niterói

A decisão foi tomada para não coincidir com a data de São Vicente de Paulo, confirmado que morreu no dia 27 de setembro. No caso dos gêmeos santos não há uma data certa de suas mortes.

“Normalmente, se celebra os santos no dia de sua morte, então nesse caso sim, teria associação com a morte, mas por exemplo, aqui em São Gonçalo, o beato São Gonçalo do Amarante ele tem duas festas que são celebradas, o 10 de janeiro que é o dia do padroeiro, da morte, que é feriado municipal e dia 16 de setembro que é o dia da beatificação de São Gonçalo. Então, essa questão das datas, muitas vezes elas são celebradas a partir de escolhas múltiplas, então em 1969 foi isso. Foi uma readequação do calendário seguindo essa nova perspectiva do conselho vaticano”, disse historiador Rui Aniceto.

Além disso, na Igreja Ortodoxa Grega, os santos são celebrados no 1º de julho, enquanto para os ortodoxos, o dia é 1º de novembro.

Quem eram São Cosme e São Damião?

Os santos vêm das origens da igreja católica e por isso as datas de nascimento e morte ainda são poucas e difíceis de conseguir, como as de São Jorge.

O que se tem de informações é que São Cosme e São Damião, que eram irmãos gêmeos, nasceram por volta do século III na região da Ásia Menor, onde atualmente é a cidade de Egéia, na Síria.

As informações dão conta de que ambos seriam médicos e que exerciam a profissão voluntariamente, ou seja, não recebiam nenhum pagamento.

Na época em que viveram, o Império Romano ainda não havia aceitado o cristianismo e por seguirem os ensinamentos de Cristo, Cosme e Damião foram perseguidos e mortos a mando do imperador Diocleciano, por volta do começo do século IV. Seus feitos em vida e as suas mortes os tornaram santos.

“O século III é o momento em que tem um intenso processo de perseguição aos cristãos dentro do Império Romano. O imperador Diocleciano faz uma última grande leva de perseguições e depois, já com Constantino é que o cristianismo vai ser reconhecido como a religião oficial do império e cessam as perseguições. Mas até o período do Diocleciano, você tem uma forte repressão do grupo dos cristãos e o Cosme e Damião, eles foram perseguidos também na região onde eles viviam, foram presos, foram instigados a recusar a fé e ao se negar, eles acabaram sendo mortos. Morrer pela religião é considerado martírio, então eles são santos mártires. Por isso a questão do vermelho na indumentária, o vermelho está associado ao derramamento de sangue pela fé”, explicou o historiador.

Os gêmeos foram consagrados como santos a partir do século VI. Por terem dedicado suas vidas à medicina, São Cosme e São Damião também são padroeiros dos cirurgiões, médicos, farmacêuticos, dos barbeiros, cabeleireiros e das crianças.