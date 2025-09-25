São Gonçalo recebe Programa RJ Para Todos nesta sexta-feira (26)

A ação será desenvolvida em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação/RJ Para Todos

A ação será desenvolvida em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação/RJ Para Todos

O Centro de Tradições Nordestinas “Severo, Embaixador Nordestino”, em Neves, receberá, na próxima sexta-feira (26), o Programa RJ para Todos, da Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro. A ação será desenvolvida em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo. O RJ Para Todos acontecerá de forma gratuita, das 9h às 13h, com distribuição de senhas até às 11h.

O Programa RJ para Todos é uma iniciativa do Governo do Estado voltada para promover cidadania e facilitar o acesso a serviços públicos essenciais para a população. No local, serão oferecidos serviços como identificação civil, isenção de documentos como certidão de nascimento, casamento e óbito, orientações sobre a Defesa do Consumidor com o Procon RJ, carteira de trabalho e outros. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o Sine, estará no local oferecendo encaminhamento para vagas de emprego e esclarecendo dúvidas sobre MEI.

Além disso, a Secretaria de Esporte e Lazer do município oferecerá recreação, aulão de zumba e de dança. No local, a Secretaria de Assistência Social estará fornecendo orientações e serviços ligados ao CREAS, CRAS Neves, Programa Criança Feliz, Bolsa Família, dentre outros, além de tirar dúvidas sobre os benefícios disponíveis para Pessoas com Deficiência (PcDs) e sobre registro civil. A Secretaria Municipal de Saúde estará oferecendo vacinas contra hepatite B, antitetânica, influenza, covid-19, tríplice viral e febre amarela.

No evento, estarão presentes também equipes do Detran e da Fundação Leão XIII.

"O público terá acesso ainda a atividades de lazer, com recreação, "aulão" de zumba e dança, organizados pela Secretaria de Esporte e Lazer. Em suma, o evento desta sexta-feira (26) oferece emissão de documentos, vacinas e orientação sobre benefícios sociais", explicou o Capitão Fábio Azevedo, coordenador da Operação São Gonçalo Presente

Serviço:

Programa RJ para Todos

Local: Centro de Tradições Nordestinas “Severo, Embaixador Nordestino”

Endereço: R. José Augusto Pereira dos Santos, 80 – Neves.

Horário: 9h às 13h