Fies: publicado edital para oferta de vagas remanescentes

De acordo com o MEC, um novo edital deve ser publicado em 14 de outubro, com as regras e o cronograma de inscrição dos estudantes para ocupar as vagas remanescentes - Foto: Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) publicou, ontem (22), no Diário Oficial da União, o Edital nº 18/2025, que regulamenta a oferta de vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre deste ano.

As mantenedoras interessadas em participar do processo devem registrar, no Sistema Informatizado do Fies (Sisfies), módulo FiesOferta, as informações exigidas sobre cada curso, turno e local de oferta. O prazo para preenchimento vai de 1º de outubro até as 23h59 do dia 8 de outubro de 2025.

Criado pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, o Fies é um programa do governo federal destinado a financiar cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e sejam credenciadas ao fundo.

De acordo com o MEC, um novo edital deve ser publicado em 14 de outubro, com as regras e o cronograma de inscrição dos estudantes para ocupar as vagas remanescentes. A seleção será voltada a candidatos que comprovem condições de atingir a frequência mínima exigida ainda no segundo semestre.

O prazo para retificação dos termos emitidos pelas mantenedoras será entre 9 e 14 de outubro. Apenas poderão participar instituições com termo de adesão válido ao Fies e ao Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies). Os cursos também precisam ter avaliação positiva no Sinaes.

As mantenedoras devem divulgar, em seus sites e em locais de grande circulação, a lista de cursos e turnos com vagas disponíveis. Também é obrigatória a garantia de acesso gratuito à internet para inscrições. A cobrança de taxas aos candidatos é proibida.

A seleção das vagas ficará a cargo da Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC), que levará em conta critérios como disponibilidade orçamentária, conceito do curso no Sinaes, demanda por financiamento por mesorregião e prioridade para cursos de Medicina.

Cronograma:

Emissão do termo de participação pelas mantenedoras: 1º a 8 de outubro de 2025

Retificação do termo de participação: 9 a 14 de outubro de 2025

