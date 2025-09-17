Casa do Trabalhador Itinerante leva serviços de empregabilidade a Inoã nos dias 19 e 20
Iniciativa, conta com diversos serviços gratuitos voltados à inserção e orientação profissional da população
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho e Emprego, promove nos dias 19 e 20 de setembro a edição da Casa do Trabalhador Itinerante, na quadra de Inoã. O evento acontece na sexta-feira, das 13h às 16h, e no sábado, das 9h às 12h, com uma série de serviços gratuitos voltados à inserção e orientação profissional da população.
A ação disponibiliza digitação e cadastro de currículos, orientações jurídicas sobre direitos trabalhistas, direcionamento vocacional e dicas para entrevistas, além de palestras e workshops com foco em empregabilidade. A iniciativa também conta com a participação de assistentes sociais, psicólogos e uma equipe jurídica para oferecer atendimento completo aos trabalhadores da região.
Apoio à empregabilidade local
Além dos atendimentos, os profissionais da Casa do Trabalhador realizam o cadastro de currículos e encaminhamento para empresas parceiras, ampliando as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho.
A iniciativa já percorreu diversos bairros da cidade, como Ponta Negra, Bambuí, Mumbuca, Caxito, Itapeba, Inoã, Jaconé e outras áreas de Itaipuaçu, consolidando-se como uma política pública de inclusão produtiva e valorização da força de trabalho local.
Documentos necessários para cadastro (originais e cópias) são: Identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho
Serviço
Casa do Trabalhador Itinerante
Data: 19 e 20 de setembro
Horários:
Sexta-feira: das 13h às 16h
Sábado: das 9h às 12h
Local: Quadra de Inoã
Endereço: Travessa Eumar Pereira de Matos, número 475