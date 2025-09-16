Apático, Fluminense perde para o Lanús na Sul-Americana

O Fluminense foi derrotado pelo Lanús por 1 a 0, nesta terça-feira (16), em Buenos Aires, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A atuação da equipe de Renato Gaúcho foi marcada por postura defensiva e poucas chances criadas.

A partida teve poucas emoções ao longo dos 90 minutos e foi decidida já no fim. Aos 44 do segundo tempo, após um escanteio a favor do Tricolor que parecia promissor, o Lanús puxou contra-ataque rápido. O lance terminou em cruzamento na área defendida por Fábio. Moreno finalizou, a bola desviou em Renê e no goleiro tricolor antes de morrer no fundo das redes.

Mesmo diante de um adversário considerado frágil, o Fluminense entrou em campo com três volantes e sem um armador de origem. A estratégia cautelosa refletiu na produção ofensiva: foram apenas sete finalizações, com uma única bola no alvo. Apesar de ter mais posse, a equipe concentrou a troca de passes no setor defensivo e pouco ameaçou o gol rival.

A derrota obriga o Fluminense a vencer por dois gols de diferença na próxima terça-feira para avançar de forma direta. Em caso de vitória Tricolor por 1 gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Empate ou vitória do Lanús dá a vaga aos argentinos.