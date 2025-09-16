Parece decoração de natal, mas é defeito em rede de lâmpadas da RJ-104, em Niterói

Lâmpadas não acendem e ficam piscando de forma ininterrupta. seja de dia ou de noite - Foto: Divulgação/O São Gonçalo

Quem passa pelo quilômetro 2 na Rodovia RJ-104, na altura do Baldeador, em Niterói, tem ficado curioso com o permanente piscar em um conjunto de lâmpadas em cerca de dez postes metálicos fixados entre a mureta divisória das pistas do corredor viário. O que para muitos, se assemelha a uma nova decoração de luzes no local, é na realidade, um defeito que existe há cerca de um mês no local.

Nesse local, situado entre os bairros do Caramujo e de Santa Bárbara, as lâmpadas piscam de forma ininterrupta, sendo que durante a noite, o problema é mais visível, porque as luminárias não acendem - ficam piscado sem parar, deixando motoristas e pedestres na escuridão.

"Engraçado, eu achava que já era decoração de natal. Mas percebi que era um problema, quando notei que as lâmpadas, apesar de piscarem, não acendem", afirmou o vendedor Rafael Cunha, de 31 anos, que mora no Caramujo e todos os dias, percorre trechos da estrada e da Alameda São Boaventura, no Fonseca, para vender doces.

A escrivã Natália Costa, de 42 anos, que mora em Santas Bárbara e todos os dias, passa pelo local em direção ao emprego, no Centro de Niterói, alerta que os responsáveis pela área operacional da estrada deveriam tomar providências e normalizar o sistema de iluminação. O trecho fica bastante escuro e até pela questão da segurança aos usuários, seria necessário normalizar a situação", declarou.

No início da noite de ontem, equipes da área operacional do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Transporte do Rio de Janeiro, estiveram no local e solucionaram o problema.