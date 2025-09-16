Rede D'Or e SulAmérica lançam Programa de Trainee em conjunto

Na Rede D’Or, os trainees terão contato direto com o funcionamento de hospitais, centros de diagnóstico entre outras áreas - Foto: Divulgação

A SulAmérica e a Rede D’Or, dois dos maiores grupos do Brasil nos setores de saúde, seguros e investimentos, estão com inscrições abertas para seu Programa de Trainee em conjunto, que busca formar novos talentos para atuar como futuras lideranças das duas organizações.

A jornada inclui rotação por diferentes áreas das empresas, participação em projetos estratégicos e mentorias com executivos e líderes. Ao final do processo seletivo, os aprovados serão direcionados conforme o perfil e as necessidades de cada grupo.

Na Rede D’Or, os trainees terão contato direto com o funcionamento de hospitais, centros de diagnóstico, clínicas e áreas corporativas que sustentam as operações da empresa.

Já na SulAmérica, os participantes atuarão nas frentes de seguros de saúde, odonto, vida, previdência privada e gestão de investimentos, desenvolvendo projetos alinhados à cultura da companhia.

Para participar, é necessário ter graduação concluída ou prevista entre julho de 2021 e dezembro de 2025, sem restrição de cursos ou localidades.

Também é essencial possuir disponibilidade para viagens e mudanças, já que as empresas atuam em diversas regiões do país, como Pará, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal.

Caso haja necessidade de mudança de estado após o programa, os trainees receberão auxílio-transferência para apoiá-los no processo.

Além de remuneração competitiva, os selecionados contarão com benefícios como participação nos lucros e resultados, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição, auxílio-transporte, auxílio-viagem, descontos em academias, descontos em instituições de ensino, entre outros.

As inscrições para o Programa de Trainee SulAmérica + Rede D'Or poderão ser realizadas até 22/09/2025.